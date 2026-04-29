Així preveu la IA que evolucionarà el preu del lloguer a Girona abans de l’estiu
L’índex predictiu de Fotocasa anticipa una baixada del 3,1% a la capital gironina entre abril i juny
El preu del lloguer a la ciutat de Girona podria moderar-se en el tram final de la primavera. La intel·ligència artificial de l’Índex predictiu de lloguer DataVenues de Fotocasa preveu que la capital gironina tanqui el segon trimestre de l’any amb una baixada del 3,1% en el preu de l’habitatge de lloguer. La previsió fa referència a l’evolució estimada entre l’1 d’abril i el 30 de juny del 2026 i situa Girona entre les capitals de província on el model anticipa descensos.
La dada no respon a una evolució ja consolidada, sinó a una estimació elaborada amb intel·ligència artificial i Big Data. Fotocasa publica trimestralment aquest índex predictiu, que intenta avançar-se al comportament del mercat del lloguer a partir de dades pròpies del portal i d’altres fonts vinculades al mercat immobiliari.
En el cas català, Girona no és l’única capital on es preveuen ajustos. L’informe també anticipa baixades a Tarragona, amb un descens del 3,2%, i sobretot a Barcelona, on la correcció prevista arriba al 7,9%. Lleida, en canvi, es desmarca d’aquesta tendència i podria tancar el trimestre amb un increment del 4,5%.
El preu creix a 33 ciutats
El comportament previst a Girona s’emmarca en un mercat que avança a diferents velocitats al conjunt de l'Estat. Segons Fotocasa, 33 capitals de província registraran pujades del lloguer fins a finals de juny. Les pujades més fortes es preveuen a Sevilla, amb un increment del 20,3%, seguida de Santa Cruz de Tenerife, amb un 10%, i Palma, amb un 8,1%. A l’altre extrem, les caigudes més acusades les lideren Terol, amb un descens previst del 25,6%, Logronyo, amb un 10,3%, i Barcelona, amb un 7,9%.
La directora d’estudis de Fotocasa, María Matos, assenyala que el mercat del lloguer "ja avança clarament a dues velocitats", amb "fortes pujades en zones d’alta demanda" i ajustos en aquelles capitals on la pressió és menor. Segons Matos, en els mercats més tensionats, la combinació d’una "demanda molt sòlida" i una "oferta insuficient" continua empenyent els preus a l’alça. Tot i això, també apunta que el segon trimestre acostuma a portar "una certa moderació en els preus" abans del repunt habitual de després de l’estiu, quan augmenta la mobilitat residencial.
Matos també adverteix que la situació difícilment canviarà si no creix l’oferta disponible. "En qualsevol cas, mentre no s’incrementi de manera significativa l’oferta d’habitatge, especialment a les zones més tensionades, els preus continuaran sota pressió i l’accés a l’habitatge continuarà sent la principal preocupació per als ciutadans", conclou la directora d’estudis de Fotocasa.
