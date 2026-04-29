La Fundació Jordi Comas Matamala premia trajectòries vinculades al turisme, la cultura i el territori
Els Premis T 2026 reconeixen Josep Cassú i Carme Jordi, la família Casellas, Miquel Noguer i la DO Empordà
Josep Cassú i Carme Jordi, la família Casellas, Miquel Noguer i la DO Empordà han estat els guanyadors dels Premis T 2026, que atorga la Fundació Jordi Comas Matamala. Els guardons es van lliurar divendres a l’Hotel Costa Brava, en el marc del XIII Memorial Jordi Comas Matamala.
Els premis distingeixen cada any persones, empreses i entitats vinculades al turisme, el territori i la transversalitat, els tres eixos que donen nom als guardons. La Fundació Jordi Comas Matamala els convoca des del 2017 amb la voluntat de reconèixer trajectòries que han contribuït a la projecció de la Costa Brava i el seu entorn.
En l’àmbit cultural, el premi ha estat per a Josep Cassú i Carme Jordi, per la seva aportació a través de la música i la poesia. La família Casellas ha estat reconeguda per la trajectòria empresarial del Casamar de Llafranc, un establiment amb més de setanta anys d’història.
La DO Empordà ha rebut el Premi Tres Pioners coincidint amb el seu 50è aniversari. El reconeixement posa el focus en el paper de la denominació d’origen en la vinculació entre vi, territori i promoció de l’Empordà.
També ha estat guardonat Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, per la difusió de la marca Costa Brava. Noguer ha defensat que la seva tasca ha estat orientada a reforçar el posicionament turístic de la demarcació. "He fet allò que tocava fer en cada moment pel territori, pel turisme i perquè la Costa Brava i el Pirineu de Girona segueixen sent una destinació atractiva, segura, competitiva i ben posicionada", ha afirmat.
La presidenta de la Fundació Jordi Comas, Carme Hospital, ha participat en l'acte i el lliurament dels guardons. També ha estat present la nova directora de la fundació, Anna Garriga, que ha destacat que "el Baix Empordà és la comarca de Catalunya on el sector turístic ha crescut més en aquest segle". Segons Garriga, el sector "ha crescut molt i ha crescut bé". "No ha sigut un creixement basat en més oferta i més turistes, ha estat basat en qualitat i desestacionalització", ha afegit.
L’acte també ha comptat amb la presència de l’alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró i diputat de la Diputació de Girona, Maurici Jiménez; el secretari general d’Economia i Finances de la Generalitat, Juli Fernández, i la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, Maria Puig, entre altres representants institucionals.
