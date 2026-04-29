Girona, capital de l'emprenedoria

· L'Auditori de la Mercè acull el Congrés de l'Associació Espanyola de Business Angels

· L'ecosistema emprenedor gironí reivindica la seva força i evolució, però admet que cal més ambició i vendre's millor

Foto de família de ponents i organitzadors del Congrés AEBAN 2026 celebrat a Girona / MARC MARTI FONT

Oriol Puig Tomàs

Joel Lozano

Girona

«El que veiem avui a Girona era impensable fa pocs anys, quan els que ens dedicavem a explicar que era una start-up o un business angel semblavem extraterrestres». Ho explicava un veterà del sector durant una pausa del XIV Congrés de l’ l’Associació Espanyola de Business Angels, que ahir va reunir més d’un centenar d’empresaris, directius, joves emprenedors i inversors a l’Auditori de la Mercè de Girona. En la mateixa línia, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, assegurava que «Girona bull» , posant en valor el dinamisme emprenedor de Girona i destacant l’oportunitat que suposa el futur Campus de Salut, que comptarà amb milers de metres quadrats dedicats a la transferència de conexeixement, possibilitant el naixement de noves empreses. s

Al llarg de la jornada, inversors privats, representants institucionals i professionals vinculats a l’emprenedoria innovadora van compartir experiències i ponències. Entre d’altres vam conèixer l’opinió d’experts sobre la relació entre business angels i fons de venture capital, la inversió d’impacte social, les opcions de finançament públic després dels fons Next Generation o les fórmules per vehicular la inversió en startups des del punt de vista legal, fiscal i operatiu. També es van tractar les noves polítiques europees per afavorir la inversió privada i la creació d’empreses innovadores, i vam conèixer la presentació de l’Informe Business Angels 2026, o l’anàlisi d’ACCIÓ sobre l’ecosisema star-up a Catalunya.

En clau gironina va destacar la taula rodona que va asseure representants de les entitats sobre les que bascula bona part de l’ecosistema emprenedor de la província. Va quedar clar que, a banda de ser un lloc fantàstic per viure, Girona també s’ha convertit en un territori on emprendre, invertir i fer créixer projectes empresarials amb vocació global. Aquesta va ser una de les idees centrals del diàleg «Emprenent i invertint a Girona», moderada per Josep Prat, de Business Angels Girona (BAGI), i amb la participació de Quim Gudayol, president de Girona Next; Juan Fran Cuello de Oro Rozas, president de Girona Health Hub; Daniel Ruiz-Giménez Coderch, director del programa d’alt rendiment de la Fundació Farinera Girona, i Jaume Guàrdia, vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona.

D'esquerra a dreta, Quim Gudayol (Girona next), Jaume Guàrdia (Cambra de Comerç), Josep Prat (BAGI), Juan Fran Cuello de Oro (Girona Health Hub) i Daniel Ruiz-Giménez (Fundació Farinera Girona), ahir durant la taula rodona / Marc Martí

La conversa va servir per dibuixar una fotografia optimista, però també exigent, del moment que viu l’emprenedoria a les comarques gironines. Optimista perquè cada vegada hi ha més iniciatives, més entitats, més espais de treball i més talent jove disposat a impulsar projectes propis. Exigent perquè els ponents van coincidir que Girona encara ha de guanyar visibilitat, massa crítica, ambició i capacitat d’atracció d’inversió.

Per al president de Girona Next, Quim Gudayol, el canvi de fons és que Girona ha començat a generar un entorn que abans no existia amb aquesta intensitat. «Creixen les startups, creixen els esdeveniments al voltant de l’ecosistema emprenedor i tenim molt talent jove», va remarcar.

Aquest canvi també es nota, segons Gudayol, en les noves generacions. Si abans molts joves marxaven perquè no trobaven a Girona un entorn prou connectat per desenvolupar projectes innovadors, ara cada vegada n’hi ha més que veuen l’emprenedoria com una opció real. El president de Girona Next va explicar que aquesta voluntat de crear empresa ja es percep no només a la universitat, sinó també entre estudiants de batxillerat. Tot i això, va admetre que el territori encara té una assignatura pendent: «Ens falta màrqueting, vendre’ns millor».

La Cambra de Comerç de Girona també va reivindicar el seu paper en aquest ecosistema. El seu vicepresident, Jaume Guàrdia, va repassar les línies de treball que la institució desenvolupa en l’àmbit de l’emprenedoria i va situar el finançament com un dels grans reptes. Segons Guàrdia, a Girona potser falten encara projectes amb prou capacitat d’atracció inversora i projecció internacional, però també cal més valentia a l’hora de finançar noves iniciatives.

Un dels sectors amb més potencial és el de la salut. Juan Fran Cuello de Oro Rozas va explicar que Girona Health Hub va néixer fa sis anys amb la voluntat d’agrupar agents vinculats a la salut i l’emprenedoria i actuar com a una mena de «cola» entre professionals, empreses, institucions i projectes emergents. Actualment, l’entorn gironí compta amb una quinzena de startups de salut, un sector que requereix temps per les exigències reguladores però que viu un moment de creixement. També va subratllar un dels avantatges diferencials del territori: la proximitat. «A Girona ens coneixem tots, i aquesta xarxa en altres entorns seria més complicada».

El claustre de la Mercè durant una de les pauses del congrés / Marc Martí

La retenció i l’acompanyament del talent van centrar també la intervenció de Daniel Ruiz-Giménez Coderch, de la Fundació Farinera Girona, una entitat impulsada el 2025 per més d’una vintena d’empresaris amb la voluntat que el talent emprenedor es quedi, evolucioni i creixi a Girona. Ruiz-Giménez va distingir entre dos perfils d’emprenedors que conviuen avui al territori: professionals amb llarg recorregut que decideixen impulsar un projecte propi i joves que volen construir una nova empresa des de zero.

En tots dos casos, va explicar, l’acompanyament és clau. La Fundació Farinera treballa amb mentors per ajudar els emprenedors a validar les seves idees, connectar-les amb el mercat i accelerar-ne el creixement. Ruiz-Giménez va remarcar que «des de Girona es construeixen projectes que arriben a tot el món», però va lamentar que sovint el talent local no es visibilitzi prou. Va posar com a exemple l’existència d’enginyers que treballen per a grans companyies tecnològiques internacionals, com Google o Nvidia, i que ho fan en remot des de Girona. Per això, va defensar la importància de generar una comunitat que es doni suport i de fomentar més l’ambició i l’esperit emprenedor.

Des de BAGI Josep Prat va recordar que la seva xarxa d’inversors ha canalitzat més de dos milions d’euros cap a projectes emprenedors. Prat va aprofitar el debat per plantejar una proposta ambiciosa: que Girona pugui acollir el pròxim congrés de la Xarxa Europea de Business Angels. Al final de la jornada, Prat va celebrar «l’èxit del congrés» i va considerar que trobades com aquesta són clau per situar Girona dins l’ecosistema emprenedor. En aquest sentit, Prat remarca que aquest tipus de jornades són «molt importants per a Girona», perquè contribueixen a donar visibilitat al talent i al potencial del territori.

El congrés celebrart ahir a Girona va ser promogut per AEBAN, entitat que agrupa xarxes i clubs de business angels, family offices, fons, acceleradores i altres agents relacionats amb la inversió privada en empreses emergents.

