Les pimes de Girona reben 521 milions d’euros en finançament de CaixaBank

L’entitat va formalitzar 4.576 operacions a les comarques gironines durant el 2025, un 15% més que l’any anterior

Oficines de CaixaBank. / CaixaBank

Redacció

CaixaBank va concedir més de 521 milions d’euros en finançament a petites i mitjanes empreses de Girona durant el 2025, un 13% més que l’any anterior. L’entitat va formalitzar 4.576 operacions a la demarcació, xifra que representa un increment del 15%. Segons les dades facilitades per l'entitat bancària, el crèdit es va destinar principalment a cobrir necessitats de liquiditat i a projectes d’inversió vinculats al creixement i la competitivitat de les empreses.

Al conjunt de l’Estat, CaixaBank va superar els 18.000 milions d’euros en finançament a pimes, un 18% més que l’exercici anterior. El nombre de crèdits concedits va arribar a més de 152.000 operacions, amb un augment del 19%. El banc també va registrar un creixement en la base de clients pimes. A Espanya, l’increment va ser del 15%, mentre que a Girona va ser del 7%.

CaixaBank atribueix aquesta evolució al model d’atenció especialitzada a empreses. L’entitat disposa de 212 centres d’empreses a Espanya i de més de 2.000 professionals dedicats a l’assessorament empresarial. També compta amb especialistes en àmbits com el finançament, el comerç exterior, la tresoreria, el turisme, el negoci immobiliari i el sector agroalimentari.

