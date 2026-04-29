Nou conveni d’hostaleria a Catalunya: els cambrers milloraran salaris i augmentaran dies de vacances
L’acord sectorial aprovat fins al 2028 millorarà vacances, salaris i permisos en hostaleria.
Marcos Rodríguez
Catalunya actualitza les condicions laborals d’un dels seus sectors clau. L’actualització del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria i Turisme introdueix millores en vacances, salaris i permisos que afecten milers de treballadors, especialment cambrers, cuiners i personal de serveis. Una cosa que, a menys de dos mesos que comenci l’estiu, és una gran notícia per al sector. Tanmateix, cal destacar que es tracta d’un acord sectorial, no d’una llei general, i el seu abast està limitat a qui treballa sota aquest conveni.
La mesura més cridanera és l’augment de les vacances. El text fixa 31 dies naturals a l’any, davant dels 30 habituals en molts convenis. És una millora real, encara que moderada, ja que suposa un sol dia addicional respecte a la situació anterior.
Més vacances
El conveni, signat per patronal i sindicats després de mesos de negociació, estableix que el personal tindrà, com hem esmentat anteriorment, dret a aquests 31 dies de descans anual, amb la corresponent part proporcional en cas de no haver treballat tot l’any. A més, es recomana que les vacances es gaudeixin entre abril i octubre, coincidint amb la temporada alta del sector.
Convé subratllar que aquest canvi no implica una modificació de la normativa laboral general a Espanya, sinó que s’emmarca dins de la negociació col·lectiva, que permet millorar —però no empitjorar— les condicions mínimes fixades per llei.
Pujades salarials de fins al 15%
L’acord també preveu una pujada salarial acumulada del 15% fins al 2028. L’increment es repartirà en trams anuals: un 4% el 2025, 2026 i 2027, i un 3% el 2028. Amb això, els salaris base del sector superaran els 1.550 euros bruts mensuals, amb xifres més altes en categories superiors.
Aquest increment busca compensar la pèrdua de poder adquisitiu acumulada en els darrers anys, un dels principals punts de fricció en la negociació entre sindicats i empresaris.
Nous permisos i millores laborals
El conveni incorpora també canvis rellevants en permisos retribuïts. Destaca l’ampliació del permís per hospitalització o malaltia greu de familiars, que passa de tres a cinc dies. A més, s’introdueix un nou permís per urgències familiars, amb fins a quatre dies l’any en hores equivalents.
A això s’hi suma un dret de vuit hores retribuïdes anuals per acudir a consultes mèdiques pròpies o acompanyar familiars de primer grau.
Això suposa un gran avenç, però Catalunya continua sense liderar el rànquing de vacances i millores laborals del sector hostaler
Tot i que el titular pugui suggerir un canvi significatiu, Catalunya no se situa al capdavant en aquest aspecte. Altres territoris, com les Balears o algunes províncies andaluses, compten amb convenis que arriben als 33 o fins i tot 35 dies naturals o els superen.
A la pràctica, el nou conveni català s’alinea amb altres zones com Alacant o Múrcia, que també reconeixen 31 dies, mentre que el mínim habitual a Espanya es manté en 30 dies naturals.
Una millora real, però limitada
El nou marc laboral introdueix avenços en un sector tradicionalment marcat per la temporalitat i la pressió estacional, tot i que en els darrers anys ha disminuït l’efecte de la campanya d’estiu. No obstant això, l’impacte d’algunes mesures, com l’augment de vacances, és limitat en termes quantitatius.
En conjunt, l’acord reflecteix una tendència cap a la millora progressiva de les condicions en hostaleria, basada en la negociació col·lectiva, més que no pas en canvis estructurals de la legislació laboral.
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge