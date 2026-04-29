Rafael Aranda: "L'arquitectura d'RCR Arquitectes no hauria estat la mateixa si no haguéssim tornat a la Garrotxa"
RCR Arquitectes va rebre aquest dimarts el Premi Manel Xifra i Boada a la Transmissió del Coneixement
Aquest dimarts l’Auditori Josep Irla de Girona va acollir l’acte d’entrega dels Premis Manel Xifra i Boada. Impulsats pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Group, en aquesta 21a edició es va premiar a RCR Arquitectes, l’IREC i l’enginyera Elisenda Pagès.
La benvinguda dels premis va anar a càrrec de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat Pulido, que va posar en valor els premis: "és una cita de referència que reconeix molt més que les trajectòries d’èxit, els premis reconeixen una manera d’entendre, una manera de fer camí i de fer progrés". Entre les autoritats assistents també hi havia l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona i vicepresidenta segona de la Diputació de Girona; Josep Calbó Angrill, rector de la Universitat de Girona; o Pere Condom, director de l’Àrea d’Anàlisi Estratègica de la Direcció General d’Indústria, entre d’altres.
L’estudi RCR Arquitectes va rebre el Premi Manel Xifra i Boada a la Transmissió del Coneixement Tècnic i Tecnològic. El guardó coincideix en l’any en què Barcelona és la Capital Mundial de l’Arquitectura i, com a referents del seu sector, es va decidir premiar a aquest estudi d’arquitectes d’Olot, que ha situat la Garrotxa en el mapa de l’arquitectura global. Precisament sobre la seva vinculació amb el territori, Rafael Aranda va dir durant l’entrega de premis: "Per a nosaltres va ser decisiu tornar a la Garrotxa, la nostra arquitectura no hauria estat la mateixa si no haguéssim tornat". L’estudi va ser fundat l’any 1988 per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, que van estudiar arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. Durant la conversa que van tenir amb la presentadora de l’acte, els arquitectes van explicar com la seva arquitectura surt d’una creativitat compartida i d’uns valors comuns com a equip.
Malgrat haver rebut al llarg de la seva trajectòria guardons tan rellevants com el Premi Pritzker 2017, considerat el Nobel de l’Arquitectura, dimarts va ser la primera vegada que se’ls va premiar per la transmissió del coneixement. "És gratificant rebre un premi a la transmissió del coneixement, i la prova és que els altres premiats d’avui també han parlat de la importància d’un professor", va afirmar Carme Pigem després de recollir el premi.
Un dels altres premiats d’aquesta edició ha estat l’enginyera Elisenda Pagès, sent la primera vegada que una dona que rebia el Premi a la Millor Trajectòria Professional. Enginyera Tècnica Industrial amb especialitat en electrònica, Pagès acumula trenta anys de trajectòria a l'empresa de panells aïllants, Huurre Iberica (empresa de Cassà de la Selva que va ser adquirida per la multinacional Kingspan Panels). Va posar en marxa el Departament de Qualitat i ha liderat projectes de transformació industrial i innovació tecnològica en un àmbit tècnic on la presència femenina continua sent minoritària.
El Premi al grup de recerca aplicada o centre tecnològic va ser per l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). El guardó el va recollir Jordi Puigcorbé, director de l’IREC, que durant l’acte va reflexionar sobre la necessitat que Catalunya "faci els deures" en energies renovables. L’acte dels premis es celebrava quan feia exactament un any que hi va haver la gran apagada elèctrica que va deixar sense electricitat a tot Catalunya, i el director de l’IREC, va voler deixar clar que "les renovables poden fer molt més del que fan, estan totalment preparades per poder-se integrar en una xarxa de renovable 100%".
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge