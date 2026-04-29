Uber permetrà llogar vaixells als països del Mediterrani a partir del juny
La companyia de transport ha anunciat aquest nou servei, anomenat Uber Boats, que es desplegarà al juny a Espanya, Portugal, Itàlia, França i Croàcia, i donarà accés a unes 50.000 embarcacions
Jaime Mejías
La companyia de transport estatunidenca Uber ha fet un salt en la seva oferta de productes. Tal com s’ha anunciat aquest dimecres a Go-Get, l’esdeveniment anual de producte que celebra la companyia a Nova York, Uber habilitarà un servei de lloguer de vaixells, Uber Boats, en països com Espanya, Portugal, Itàlia, França i Croàcia.
A partir del juny, els usuaris podran reservar vaixells a través de l’app d’Uber en aquests cinc països. L’oferta neix com a resultat de l’aliança amb Click&Boat, la plataforma europea líder per llogar de vaixells, que oferirà accés a unes 50.000 embarcacions en destinacions com les Illes Balears, la Costa Blava o la Costa Amalfitana. A més, la companyia ha anunciat que els membres d’Uber One, el programa de subscripció de la plataforma, rebran un 10% de reemborsament en crèdits d’Uber per cada reserva.
Hub tecnològic de viatges
Tal com revela Uber en un comunicat, el llançament de Boats forma part de l’estratègia d’Uber per convertir-se en l’app de referència per viatjar. En aquest sentit, també s’ha anunciat una col·laboració amb Expedia per oferir als usuaris dels Estats Units accés a milers d’allotjaments en més de 250.000 destinacions de tot el món a través de l’app d’Uber. A això s’hi afegiran pròximament els lloguers de vacances de Vrbo del grup.
En el terreny hoteler, Uber també ha presentat un acord amb Accor per reforçar el seu programa de fidelització a Europa i l’Orient Mitjà, que permetrà als membres acumular punts ALL Accor en els seus viatges amb Uber i en les comandes d’Uber Eats, amb avantatges addicionals per als membres d’Uber One.
Tot en un
Finalment, Uber ha anunciat Travel Mode, una nova funció pensada per facilitar l’arribada a una destinació des del moment en què l’usuari aterra: et guia per l’aeroport, t’ajuda a moure’t per la ciutat amb més facilitat i et mostra una selecció de llocs recomanats i punts d’interès. A més, ofereix un "servei d’habitacions" propi d’Uber, amb menjar, productes bàsics i altres articles que l’usuari pot demanar i rebre directament al seu hotel.
Amb aquests llançaments, Uber continua ampliant la seva oferta més enllà de la mobilitat i el lliurament a domicili, integrant transport, allotjament i experiències al mar en una mateixa plataforma, potenciant la seva aposta per convertir-se en un hub tecnològic per a viatgers.
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge