La UGT i CCOO fixen l'accés a l'habitatge i la lluita contra l'extrema dreta com a prioritats en l'1 de Maig a Girona

Els sindicats també reivindiquen la regularització d'immigrants, però demanen més recursos a la demarcació

Maxi Rica i Diana Estudillo a la roda de premsa conjunta a Girona

Maxi Rica i Diana Estudillo a la roda de premsa conjunta a Girona / Gerard Vilà (ACN)

Girona

La UGT i Comissions Obreres (CCOO) a les comarques gironines fixen l'accés a l'habitatge i la lluita contra l'extrema dreta com a principals reivindicacions a la demarcació, en la protesta de l'1 de Maig. En una roda de premsa conjunta, els sindicats assenyalen la particularitat de les comarques gironines, especialment per la quantitat d'habitatges turístics que té -representen el 43% del total a Catalunya- i la necessitat de fer polítiques públiques per assegurar "que tothom té un sostre". A la manifestació de divendres a Girona també es reivindicarà el procés de regularització d'immigrants com una "eina de normalització". Ara bé, els dos sindicats reclamen més recursos per agilitzar els tràmits a les oficines que hi ha a la demarcació.

