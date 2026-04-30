Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsbarri de la Font de la Pólvoraocupes GironaFestival PereladaGabriel Rufiánlloguers GironaRosa PeralEsteban Andrada
instagramlinkedin

El BBVA obté un benefici de 2.989 milions d'euros el primer trimestre, un 10,8% més que fa un any

L'entitat iniciarà la setmana vinent l'últim tram de la recompra extraordinària d'accions amb un màxim de 1.460 milions

Una oficina del BBVA / Gerard Escaich/ACN

Barcelona

El BBVA ha obtingut un benefici atribuït de 2.989 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 10,8% més que en el mateix període del 2025, segons els resultats publicats aquest dijous a la CNMV. El marge d'interessos se situa en els 7.537 milions, un 17,8% més, mentre que les comissions netes creixen fins als 2.256 milions (+9,5%), situant així en els 9.793 milions els ingressos recurrents del negoci bancari. El marge brut puja fins als 10.652 milions (+14,2%), amb unes despeses d'explotació de 4.049 milions (+13,7%) per l'impacte de la tecnologia i les sortides voluntàries de personal. El marge net tanca en 6.604 milions (+14,6%). El BBVA iniciarà la setmana que ve l'últim tram de la recompra extraordinària d'accions.

En concret, aquest últim tram de recompra d'accions tindrà un import màxim de 1.460 milions d'euros. En total, el BBVA haurà recomprat accions per prop de 4.000 milions d'euros des de finals de l'any passat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents