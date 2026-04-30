CaixaBank guanya 1.572 milions d'euros durant el primer trimestre, un 7% més que fa un any
L'entitat aprova reduir un 0,69% el capital social amb l'amortització d'accions pròpies i nou programa de recompra
CaixaBank ha guanyat 1.572 milions d'euros durant el primer trimestre de l'any, un 7% més que en el mateix període de l'any passat, quan els beneficis van ser de 1.470 milions, segons els resultats publicats aquest dijous a la CNMV. El volum de negoci del banc arriba a 1,1 bilions d'euros, un 6,6% més, malgrat el context d'incertesa per la guerra a l'Iran. CaixaBank tanca el primer trimestre amb un marge d'interessos de 2.662 milions (+0,6%), i uns ingressos totals de 4.127 milions (+2,9%). Les despeses i amortitzacions han pujat un 4,6% fins als 1.652 milions, situant el marge d'explotació en 2.475 milions (+1,8%). El consell d'administració ha aprovat una amortització d'accions i una nova recompra de 500 milions.
El nou programa de recompra d'accions tindrà una durada màxima de sis mesos i en cap cas s'excedirà un 10% del capital social. Aquest matí, CaixaBank també ha confirmat l'amortització d'accions que va comprar amb l'últim programa, representatives del 0,69% del capital social.
Resultats
CaixaBank augmenta fins als 1.572 milions els beneficis respecte a l'any anterior, però també s'incrementen en la comparació intertrimestral. Així, els guanys pugen un 5,2% respecte als 1.494 milions dels últims tres mesos de 2025.
En el context d'incertesa actual, CaixaBank situa els nivells de rendibilitat (ROTE) al 17,6%, amb una ràtio d'eficiència del 39,6%.
Segons explica CaixaBank en el seu informe de resultats, aquest primer trimestre ha comptabilitzat 152 milions d'euros en concepte de l'impost sobre el marge d'interessos i comissions (IMIC), per sobre dels 148 milions de fa un any.
En el detall dels ingressos, CaixaBank obté 1.374 milions en serveis, un 7,5% més. En concret, la gestió patrimonial puja un 9,5%, les assegurances de protecció un 13,5% i comissions bancàries un 2%, malgrat que en aquest últim cas l'increment es deu a l'activitat majorista, ja que les recurrents baixen un 1,8% per l'efecte dels programes de fidelització de clients.
Els ingressos de la cartera de participades pugen un 3% interanual fins als 128 milions d’euros. En concret, els ingressos per dividends disminueixen un 7,7% i se situen en els 49 milions, mentre que els resultats atribuïts a entitats participades s'incrementen un 10,9% i arriben als 79 milions.
Volum de negoci
El volum de negoci arriba a 1,1 bilions d’euros al tancament del primer trimestre, un 6,6% més.
Els recursos de clients augmenten un 6,3% malgrat l’entorn de volatilitat, fins als 733.975 milions d’euros, amb els recursos en balanç en 526.379 milions, un 5,3% més. L'entitat destaca l'augment del 6,1% de l'estalvi a la vista, que arriba a 366.647 milions, i del 7,8% dels passius per contractes d’assegurances, que puja fins a 86.553 milions.
D'altra banda, els actius sota gestió de CaixaBank pugen un 10,1% fins als 202.309 milions. El patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i SICAV se situa en 150.973 milions, un 11,8% més en taxa interanual; i els plans de pensions arriben als 51.336 milions (+5,2%).
Les subscripcions netes en fons d’inversió, assegurances d’estalvi i plans de pensions registren 2.953 milions.
Cartera de crèdit
La cartera de crèdit sa assoleix en el tancament del primer trimestre 380.279 milions d’euros, un 7,2% més, amb un comportament a l'alça en tots els segments.
La cartera de crèdit sa en empreses puja 14.515 milions d’euros (+8,8%), la d'hipoteques per a la compra d'habitatge s'incrementa en 8.806 milions (+6,7%) i en consum, en 2.609 milions (+12,3%).
En el cas de les hipoteques, el 56% de la cartera està a tipus fix, en comparació amb el 20% de l'any 2021.
El saldo de dubtosos es redueix en 278 milions d'euros entre el gener i el març, amb la ràtio de morositat en l'1,98%, respecte del 2,07% del tancament del 2025.
La ràtio de cobertura està al 79% perquè els fons per a insolvències són de 6.553 milions, mentre que el cost del risc es modera al 0,23%.
Pel que fa a la liquiditat, els actius líquids totals pugen a 173.356 milions d’euros i la Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) és del 194%, per sobre del mínim requerit del 100%.
La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa en el 12,5%, que recull l’impacte extraordinari de 20 punts bàsics del programa de recompra d'accions de 500 milions d'euros.
