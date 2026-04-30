Casa Tarradellas compra la fàbrica de Leche Pascual a Gurb
La firma catalana, que promet mantenir el 90% de la plantilla, adquireix la factoria per produir la mozzarella per a pizzes
Gabriel Ubieto
Casa Tarradellas va comprar a Leche Pascual la seva fàbrica a Gurb, a Osona, on pretén produir mozzarella per a les seves pizzes. Les dues companyies havien arribat a un acord comercial perquè la firma castellanolleonesa reconvertís part de la seva factoria, però finalment la corporació catalana va decidir comprar la planta sencera i assumir la gestió del procés. Està previst que les obres d’adaptació de les instal·lacions comencin el 31 de juliol, data en què les dues empreses completaran el traspàs de la propietat. Entre el centenar de treballadors de Gurb es va escampar el nerviosisme ahir, al comunicar-los l’empresa el traspàs, ja que temen futurs acomiadaments davant la reorganització. Les dues empreses van manifestar en un comunicat que la transició serà "ordenada per preservar el teixit econòmic local".
L’acord entre les dues companyies agroalimentàries preveu que Casa Tarradellas faci una oferta de continuïtat al 90% dels treballadors de la fàbrica de Gurb, "garantint el respecte a la seva antiguitat i a la seva retribució", van indicar fonts de la lletera. "L’acceptació de l’oferta serà una decisió personal i individual de cada empleat que respectarem al 100%. En el cas dels comandaments, el procés es realitzarà prèvia entrevista", va afegir la companyia. Durant el període de transició i fins a la incorporació efectiva a Casa Tarradellas, els empleats continuaran sent treballadors de Pascual i percebran el seu salari íntegre.
Trasllat a Aranda de Duero
La integritat de la producció làctia es traslladarà a Aranda de Duero (Burgos), on Pascual té la seva seu central. Ja havia deslocalitzat part dels processos d’embotellament en vidre, cosa que va fer sospitar els treballadors de Gurb d’una possible reestructuració, que s’ha confirmat. Casa Tarradellas es compromet a mantenir "intacta la seva política de compres i el seu suport ramader local". Fins ara, la companyia làctia comprava una mitjana de 65 milions de litres de llet anuals a 52 ramaders de la zona d’Osona
Fa mesos que les dues empreses preparaven l’operació que s’ha confirmat aquest dimecres. "Després d’explorar i avaluar diferents vies, les dues companyies han considerat que l’adquisició de la instal·lació per part de Casa Tarradellas és la millor opció per desenvolupar un nou projecte industrial, orientat exclusivament a la producció industrial", diu el comunicat.
