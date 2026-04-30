CCOO denuncia que Nestlé vulnera el dret d'informació amb l'ERO i demana a Inspecció de Treball que intervingui
El sindicat diu que l'empresa no està complint la normativa ni està informant amb l'antelació deguda
Comissions Obreres (CCOO) denuncia que Nestlé està vulnerant el dret d'informació i consulta en relació amb l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) anunciat la setmana passada i que afecta treballadors d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Per aquest motiu, el sindicat ha demanat a la Inspecció de Treball que intervingui i activi el protocol de procediment preventiu en aquest tipus de processos, amb l'objectiu de garantir els drets dels treballadors. En un comunicat, CCOO assegura que l'empresa no està complint la normativa ni està informant amb la representació sindical amb l'antelació deguda. El sindicat reitera l'expedient, que creu que "no està justificat" i demana la seva retirada.
