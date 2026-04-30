Les comarques gironines acumulen 48 expedients per possibles incompliments del topall del lloguer
La Generalitat ha obert 529 expedients en zones de mercat tensat des de l’entrada en vigor de la llei, i en el 79% dels casos investiga rendes per sobre del màxim permès
Girona acumula 48 expedients per possibles incompliments de la llei que limita els preus del lloguer en zones de mercat tensat. Segons dades del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la ciutat de Girona en concentra 31, en un context de 529 expedients oberts a tot Catalunya des de l’entrada en vigor de la normativa.
La demarcació de Girona acumula 48 expedients sancionadors per possibles incompliments del topall del lloguer en zones de mercat tensat. La xifra representa el 9% dels 529 expedients oberts per la unitat inspectora de la Generalitat des de l’entrada en vigor de la llei que limita els preus, segons dades del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
En l’àmbit municipal, la ciutat de Girona destaca amb 31 expedients. El recompte situa Barcelona capital al capdavant, amb 210 casos, un 40% del total, i també inclou Badalona, amb 23 expedients, i Sitges, amb 14. Per demarcacions, Barcelona concentra 402 expedients, el 76% del total; Tarragona en suma 60, l’11,3%; Girona, 48, el 9%; i Lleida, 19, el 4%.
La renda màxima, principal motiu
En el conjunt de Catalunya, el 79% dels expedients oberts tenen com a motiu que s’ha superat l’import màxim de renda establert per a la zona. Segons Territori, hi ha casos en què només s’investiga aquesta infracció i d’altres en què apareix combinada amb altres possibles vulneracions de la norma.
Entre aquests altres supòsits hi ha la repercussió indeguda de despeses de gestió immobiliària o de formalització del contracte al llogater, així com la manca de constància de la condició de gran tenidor o del preu. El Departament també ha detectat casos en què no es fa constar la finalitat del contracte i que corresponen a contractes de temporada o d’ús diferent de l’habitatge habitual.
La major part dels expedients encara es troben en una fase inicial. El 89% són en diligències prèvies, que corresponen a la primera etapa del procediment i serveixen per investigar els fets denunciats o detectats. En set casos ja s’ha iniciat formalment un expedient sancionador.
D’ofici o per denúncia
La inspecció de la Generalitat ha obert d’ofici el 74% dels expedients. El 26% restant s’ha activat arran de denúncies de particulars. Segons Territori, el desplegament del cos d’inspectors s’està fent de manera «progressiva» i «coordinada» amb els ajuntaments.
Un 10% dels expedients, 51 en total, han estat arxivats: 18 en fase de diligències prèvies i 31 de manera definitiva. A més, se n’han anul·lat dos. La causa principal d’arxivament de les denúncies de particulars és que el contracte d’arrendament era anterior a l’entrada en vigor de la llei que limita els preus i, per tant, no estava subjecte a la normativa.
Les dades situen Girona com la tercera demarcació catalana amb més expedients oberts, per darrere de Barcelona i Tarragona. El Departament manté que la inspecció es continuarà desplegant de manera progressiva en les zones de mercat tensat.
