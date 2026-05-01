Confirmat: Hisenda multa els qui treuen diners en efectiu del caixer d’aquesta manera i avisa els usuaris
A partir d’aquesta quantitat al caixer, Hisenda fa saltar les alarmes i et pot investigar
David Cruz
L’Agència Tributària ha intensificat el control sobre els moviments de diners en efectiu, sobretot els que es fan a través de caixers automàtics.
Tot i que molts ciutadans creuen que existeix un límit legal per retirar efectiu, el cert és que a Espanya no hi ha una quantitat màxima fixada per treure diners del banc. Tanmateix, això no vol dir que totes les operacions passin desapercebudes.
El focus d’Hisenda és detectar possibles casos de frau fiscal i, per fer-ho, analitza certs moviments que poden resultar sospitosos. En aquest sentit, hi ha xifres concretes que marquen un abans i un després.
A partir dels 1.000 euros, les entitats bancàries estan obligades a identificar el client i poden facilitar informació sobre l’operació si així ho exigeixen les autoritats.
I què passa si és a partir dels 3.000 euros? En aquest moment, salten les alarmes. Aquestes operacions poden ser comunicades directament a Hisenda, que podria iniciar una investigació per comprovar l’origen dels diners o el motiu de la retirada. No implica una sanció automàticament, però sí un nivell més alt de vigilància.
A més, els bancs solen establir límits diaris de retirada per motius de seguretat, generalment al voltant dels 600 euros, tot i que es poden ampliar si el client ho demana. En cas de necessitar retirar grans quantitats, es recomana avisar prèviament l’entitat i, sobretot, conservar justificants que acreditin l’operació.
El Banc d’Espanya recorda que les entitats han de facilitar els diners sempre que hi hagi saldo suficient, tot i que poden demanar identificació en operacions rellevants. Per la seva banda, l’Agència Tributària insisteix en la importància de la traçabilitat dels diners.
D’aquesta manera, retirar efectiu no és il·legal, però fer-ho en grans quantitats sense justificació pot cridar l’atenció d’Hisenda. La clau és la transparència i poder demostrar sempre l’origen dels fons.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Madrenas denuncia que l'han escopit pels lloguers i ho atribueix a l'assenyalament de Rufián
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
- Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- Els Mossos van aixecar acta a la festa de Cap d'Any de Girona per mancances en seguretat i l'Ajuntament es limita a dir que va ser 'tot un èxit