La guerra a l'Iran impulsa els viatges al Carib i desinfla els plans de volar a Àsia
El sector turístic insisteix que el conflicte no ha tingut un impacte greu i assegura que les reserves per a l’estiu s’han activat després de Setmana Santa
María Jesús Ibáñez
El conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà ha animat molts espanyols a tornar a posar l’Amèrica Llatina i, sobretot, el Carib, entre els seus destins preferits per a les vacances d’aquest estiu, segons va avançar ahir l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave). El conflicte bèl·lic ha obligat alguns aeroports del golf Pèrsic, en particular el de Doha i el de Dubai, a modificar les seves previsions de trànsit, cosa que ha castigat els països asiàtics que tan de moda estaven fins l’any passat. Amb tot, va puntualitzar el vicepresident de l’entitat, Jordi Viñolas, "el fet que cada vegada hi hagi més connexions directes a la Xina, que gairebé ha duplicat l’oferta l’últim any des de Barcelona, ha permès que l’interès pel país, igual que pel Japó, es mantingui".
L’associació considera que el conflicte que es viu a l’Iran no ha tingut un impacte greu en el sector turístic, almenys de moment, per la qual cosa preveu que hi hagi una "bona temporada d’estiu". Recomana avançar la compra de bitllets i reserves i, per estar més tranquils, aconsella fer-ho a través d’una agència, "que es farà responsable de qualsevol imprevist que pugui passar", va remarcar Viñolas. Les principals afectacions derivades de la crisi han sigut les dificultats de mobilitat a través d’aquests hubs del golf Pèrsic, per on discorre aproximadament el 35% del trànsit entre Europa i Àsia, així com la incertesa sobre si hi haurà prou combustible per als avions.
Amb tot, les agències descarten "cancel·lacions generalitzades" i recorden que les aerolínies estan reorganitzant connexions i augmentant freqüències des d’altres localitzacions, com per exemple Istanbul. Les companyies disposen de grans reserves de carburant, per la qual cosa no es contemplen problemes de subministrament de querosè, de moment.
Determinació inalterable
"La intenció de viatjar no s’està perdent", va afegir el president d’Acave, Rafael Serra. Un 77% dels espanyols tenen la intenció de marxar de vacances aquest any, sobretot al juliol, l’agost i el setembre, segons dades del Baròmetre de Vacances 2026 d’Europ Assistance i Ipsos. L’informe, fet a partir d’enquestes, constata que "malgrat els desafiaments econòmics i el clima polític internacional, la determinació per disfrutar del període estival es manté pràcticament inalterable a Espanya i únicament ha baixat un 3% en comparació amb el 2025".
El baròmetre, realitzat entre el 27 de febrer i el 7 d’abril del 2026, estima en 1.758 euros el pressupost mitjà per persona per viatjar aquest estiu, només cinc euros per sota de l’any passat. "Aquesta estabilitat financera indica que els espanyols han blindat el seu pressupost vacacional davant la inflació i el context geopolític, mantenint una capacitat de despesa sòlida". El 55% dels viatgers asseguren que tenen la intenció de quedar-se a Espanya, un punt per sota del 2025, i un 30% planegen viatjar a l’estranger, el mateix nombre que el 2025.
"Realment, des de després de Setmana Santa, s’ha produït una reactivació de la demanda", ha indicat en aquest sentit la vicepresidenta d’Acave, Rosó Morlà, que confia que el ritme continuï a l’alça en els pròxims mesos i juny, dos mesos que, segons han afirmat, "definiran la resta de la temporada". Viñolas va destacar que els paquets turístics mantenen preus "continguts". Morlà va recordar que, legalment, les companyies no poden modificar el preu d’un bitllet d’avió comprat i emès. Respecte als preus, "la millor manera de garantir-s’ho és l’anticipació, i ara és un gran moment perquè hi ha moltes coses disponibles i estem a les portes de l’estiu", ha recomanat Viñolas, que ha destacat que els paquets turístics estan mantenint preus "continguts".
