Ignacio de la Calzada, advocat laboralista: «Hi ha deduccions de la Renda que molts treballadors podeu aplicar i us les deixeu»
El termini per presentar la declaració va arrencar dimecres passat, 8 d’abril
Andrea Riera
Un any més, ja és aquí el moment d’afrontar Hisenda amb la campanya de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). El termini per presentar la declaració va començar dimecres passat, 8 d’abril, i acabarà dimarts 30 de juny.
Durant aquestes setmanes, molts contribuents revisen amb detall quines despeses poden incloure a la declaració per intentar reduir el resultat final. Per ajudar la ciutadania, l’advocat laboralista Ignacio de la Calzada, conegut a les xarxes socials com a ‘laboraltips’ o ‘Un Tío Legal’, ha recordat que hi ha «deduccions que gairebé tots els treballadors podeu fer i moltes vegades us les deixeu».
Una d’aquestes són les despeses d’advocat. Segons explica, «les factures d’advocat fins a un límit de 300 euros», cosa que vol dir que si durant l’any 2025 has hagut de recórrer a un advocat pots incloure aquesta despesa a la declaració sempre que en tinguis la factura corresponent. Afegeix, a més, que «si és superior, com a màxim et podràs descomptar aquests 300 euros».
També esmenta les quotes sindicals, que es poden deduir per l’import total pagat durant l’any: «Per exemple, si pagues 15 euros al mes, 180 euros l’any, doncs una deducció de 180 euros».
Una altra de les deduccions que assenyala té a veure amb els trasllats laborals. En aquest cas, explica que «en cas que t’hagin fet un trasllat, podries arribar a deduir-te fins a 2.000 euros», una mesura pensada per compensar les despeses que pot suposar canviar de residència per motius de feina.
Finalment, es refereix a la col·legiació en determinats sectors professionals. Segons indica, «si ets advocat, infermer o el teu lloc de treball t’obliga a estar col·legiat, et pots deduir aquestes quotes col·legials», una cosa que també es pot aplicar a la declaració de la renda si es compleixen els requisits.
Fins i tot esmenta algunes despeses menys conegudes, com les del gimnàs o les despeses veterinàries, tot i que en aquests casos adverteix que depenen de cada comunitat autònoma i que és important disposar de la factura corresponent.
