La IA millorarà la productivitat de 3,5 milions de treballadors a Espanya
La disrupció digital destruirà entre 1,7 i 2,3 milions de llocs de treball i en crearà 1,6 milions més en 10 anys
Gabriel Ubieto
Gairebé quatre anys després que el món descobrís ChatGPT i una pila de xatbots que han anat popularitzant-se, empreses i treballadors van notant els efectes de la irrupció de la intel·ligència artificial en l’ocupació. La IA destruirà i ja està destruint ocupació, alhora que permet augmentar la productivitat en diferents rols. Més enllà de la disrupció digital, el mercat laboral afronta altres reptes no tan nous, com els excessos horaris, uns salaris que davant la guerra de l’Iran tornen a córrer el risc de perdre poder de compra o una bretxa de gènere que es redueix a pas de tortuga en alguns àmbits. Amb motiu del Primer de Maig, repassem els principals debats existents en el mercat laboral.
Respecte a la intel·ligència artificial, són diversos els estudis que apunten que està destruint ocupació, si bé no tots amb la mateixa fiabilitat i també hi ha empreses que es valen de l’argument de la disrupció digital per justificar acomiadaments que tenen poc a veure amb la IA. El centre d’anàlisi Funcas va publicar aquesta setmana una anàlisi de l’impacte a Espanya i calcula que, a curt termini, serà negatiu en termes d’ocupació.
Durant la pròxima dècada destruirà entre 1,7 i 2,3 milions de llocs de treball, especialment administratius i tècnics de nivell mitjà i superior, segons aquest estudi. Destruirà llocs de treball, però també en crearà de nous, majoritàriament perfils tècnics i de gestió de sistemes d’IA. Funcas augura al voltant d’1,6 milions de llocs de treball, així que el saldo podria ser negatiu entre 100.000 i 700.000 ocupats. No obstant, també transformarà milions de llocs de treball i al voltant de 3,5 milions d’ocupats veuran millorada la productivitat pels serveis que trobaran a la IA.
La IA ja està tenint els seus primers impactes, si bé la pèrdua d’ocupació en sectors com la programació, la informació i comunicacions o els oficinistes s’explica també per altres factors, com la sobrecontractació que hi va haver durant la pandèmia en les professions TIC (tecnologies de la informació i la comunicació). Sumant aquests tres sectors i les arts gràfiques, també sensibles a la creació de contingut automatitzada, s’han perdut gairebé 100.000 llocs de treball durant l’últim any, en un context en el qual el mercat laboral espanyol ha aconseguit guanyar mig milió d’ocupats.
El poder adquisitiu dels treballadors és un altre dels debats actuals. Durant els últims anys, els salaris pactats per conveni col·lectiu han anat pujant més que els preus, si bé els increments pactats no han sigut suficients per compensar el saldo negatiu arrossegat. Des del 2021 fins al març d’aquest any, un treballador mitjà ha perdut un 6,1% de poder adquisitiu. S’ha de veure com evolucionen preus i salaris durant els pròxims mesos i si la guerra de l’Iran genera o no un efecte dòmino i torna a disparar l’IPC com va passar a l’inici del conflicte d’Ucraïna –de moment ha invertit la tendència i supera el 3%–. I si els salaris continuen estant a l’alça o moderen el creixement, com es començava a intuir fins ara en les últimes dades de negociació col·lectiva.
Les hores extres
L’any passat, els sindicats van centrar el Primer de Maig a reivindicar la llei per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. La norma impulsada per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va fracassar al Congrés i la dirigent de Sumar va mirar de compensar la seva derrota parlamentària amb una reforma de la norma del registre de jornada, amb l’objectiu d’acotar les hores extres. Els canvis en el control horari han generat dissens en el Govern, si bé en les pròximes setmanes podrien veure la llum.
Diversos experts posen el focus, per la seva banda, en la bretxa de gènere i diuen que el desigual repartiment de les cures genera desigualtats que expliquen, entre altres causes, que elles cobrin menys que ells. Segons l’Enquesta de qualitat i condicions de treball de la Generalitat, mentre que el 23,1% dels homes afirmen dedicar tres o més hores a la setmana a tasques de la llar, per a les dones és del 44,4%.
En fòrums empresarials també hi ha preocupació per la xifra d’ocupats que falten a la feina per salut. Un punt que explica l’augment de baixes és l’increment d’absències per patologies de salut mental, que s’han doblat ja des d’abans de la pandèmia. Els sindicats consideren que part d’aquest malestar es deu a l’estrès i les sobrecàrregues de treball i esperen abordar-lo amb la nova llei de prevenció de riscos laborals. Va ser aprovada en primera volta aquesta setmana pel Govern si bé no té assegurades les majories per prosperar al Congrés.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Madrenas denuncia que l'han escopit pels lloguers i ho atribueix a l'assenyalament de Rufián
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
- Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- Els Mossos van aixecar acta a la festa de Cap d'Any de Girona per mancances en seguretat i l'Ajuntament es limita a dir que va ser 'tot un èxit