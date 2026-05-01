Masella acaba la temporada d’esquí amb més de mig milió de visitants
L’estació cerdana ha estat la darrera a tancar les instal·lacions després d’un hivern amb gruixos de neu excepcionals
L’estació de Masella ha finalitzat la temporada d’esquí amb uns registres de més de mig milió de visitants. El complex ha estat el que ha allargat més l’obertura de les instal·lacions després d’un hivern amb nevades excepcionals, ja que la majoria d’estacions van tancar per Pasqua. Precisament aquests gruixos de neu que han permès acumular més de cinc metres de neu han permès obrir l’estació fins a 1 de maig. Masella va començar la temporada el 26 de novembre, essent també la primera estació d’esquí en obrir dels Pirineus i el sud d’Europa. Les primeres tres setmanes es va treballar amb neu produïda, però a partir de finals d’any les successives llevantades van permetre obrir el 100% del domini.
Pels volts del 25 de desembre, una primera llevantada va deixar gruixos superiors al metre de neu a les pistes i, a partir d’aleshores, una successió de fronts atlàntics i temporals de llevant durant els mesos de gener, febrer i principis de març, han deixat els gruixos de neu més importants dels hiverns de les darreres temporades. Segons els responsables de l’estació, això ha permès un estalvi important a la xarxa de neu produïda. Per contra, durant l’abril les nevades han estat menys abundants. Tot i les temperatures més elevades per l’època, s’ha pogut allargar fins aquest divendres, sobretot gràcies a la neu acumulada durant l’hivern.
Masella ha pogut oferir el 100% del desnivell esquiabe durant gairebé totes les jornades d’esquí des del cim de la Tosa (2.535 metres) fins al Pla de Masella (1.600 metres), amb els 935 metres de desnivell de l’estació. Així mateix, la connexió d’Alp 2.500, que enllaça amb La Molina, s’ha pogut oferir pràcticament a diari des de les festes de Nadal fins Dilluns de Pasqua, dia de tancament de La Molina. Enguany, el domini esquiable La Molina + Masella ha tingut pràcticament totes les pistes obertes durant tota la temporada.
Des de Masella apunten que el repte de la temporada ha sigut, durant els episodis de nevada, conciliar l’obertura del màxim nombre de remuntadors possibles, garantint el bon funcionament dels remuntadors i la seguretat dels esquiadors, així com també garantir els accessos per carretera a pistes durant les nevades.
Pel que fa a l’esquí nocturn, es va inaugurar el diumenge 7 de desembre i va finalitzar el dissabte 14 de març.
Més de mig milió d’esquiadors
Durant els 157 dies d’obertura han passat per les instal·lacions de mesella més de mig milió d’esquiadors i visitants (404.121 esquiadors i 98.500 visitants). Són uns resultats equiparables a la temporada 2017-2018, amb també més de mig milió de persones.
Els períodes més concorreguts han estat el pont de la Puríssima i les festes de Nadal, però sobretot gener i febrer. Durant l’hivern hi ha hagut jornades que han registrat 9.800 esquiadors diaris a Masella.
La Setmana Santa també ha sigut bona amb neu pols fins Divendres Sant. A partir d’aleshores fins al tancament, ha predominat la neu primavera i progressivament ha anat baixant el volum d’esquiadors. Aquesta darrera jornada d’esquí, alguns usuaris han fet la darrera baixada en banyador des de la Tosa.
