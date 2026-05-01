El sindicalisme surt al carrer contra les guerres i la pèrdua de poder adquisitiu: "Tenir feina no garanteix poder viure dignament"
Al voltant de mig miler de persones es manifesten a Girona en la mobilització convocada per CCOO i UGT
El sindicalisme gironí ha tornat a sortir al carrer aquest divendres amb motiu del Primer de Maig. La manifestació convocada per CCOO i UGT a Girona ha reunit mig miler de persones, segons l'Ajuntament de Girona, en una mobilització que enguany ha posat el focus en la defensa dels drets laborals davant l’encariment de la vida, les guerres, el feixisme i la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora. "Avui tenir feina no garanteix poder viure dignament", ha assegurat Maxi Rica, secretari general d’UGT a les comarques gironines.
Sota el lema "Contra les guerres i el feixisme, més drets i més sindicalisme", els sindicats han reivindicat la necessitat de reforçar la negociació col·lectiva, recuperar salaris, reduir la jornada laboral i garantir l’accés a l’habitatge, en un context que consideren cada vegada més advers per als treballadors. La marxa ha arrencat a plaça de la Independència i ha recorregut Jaume I fins a arribar a plaça del Vi, on els representants sindicals han fet els parlaments finals.
"Aquest Primer de Maig arriba en un moment de precarietat creixent: salaris insuficients, lloguers impossibles, feines cada vegada més inestables, més hores, més pressió i menys vida", ha afirmat Maxi Rica. En la mateixa línia, la secretària general de CCOO a Girona, Diana Estudillo, ha remarcat que "el crit conjunt que fem UGT i CCOO és contra les guerres i el feixisme, més drets i més sindicalisme".
Els sindicats han vinculat les reivindicacions laborals amb el context internacional. Alerten que les guerres i la inestabilitat global no només tenen conseqüències humanitàries, sinó que també acaben impactant en el cost de la vida. L’encariment dels aliments, l’energia i el transport, sostenen, posa pressió sobre les economies familiars i pot posar en risc llocs de treball i sectors econòmics sencers. "Diem no a les guerres ni a les aventures imperialistes", ha advertit Estudillo, que ha reclamat als poders públics que adoptin les mesures necessàries per "protegir l’ocupació i mantenir l’estabilitat econòmica". Els sindicats també situen els discursos d’odi i l’auge de l’extrema dreta com una de les principals amenaces per a la cohesió social. Els sindicats han alertat que aquests missatges busquen dividir la classe treballadora i desviar el focus dels problemes reals.
Les principals preocupacions
Un dels missatges centrals de la jornada ha estat que el creixement econòmic dels darrers anys no s’ha traslladat prou a les butxaques de la classe treballadora. CCOO i UGT defensen que els beneficis empresarials i els increments de productivitat han de repercutir també en els salaris i en les condicions laborals. "Si hi ha beneficis, també hi ha d’haver repartiment", ha afirmat Rica.
L’habitatge també ha tingut un paper destacat en la protesta. Els sindicats denuncien que l’accés a un pis a un preu assequible s’ha convertit en una de les principals causes d’empobriment dels treballadors. Aquesta situació, afegeixen, obliga moltes persones a viure cada vegada més lluny del lloc de feina i a dedicar més temps als desplaçaments. "Ningú hauria d’haver de destinar més d’un terç dels seus ingressos a pagar un habitatge", ha afirmat Estudillo.
La mobilització també ha servit per posar sobre la taula els canvis que viu el mercat de treball amb la digitalització i la intel·ligència artificial. Els sindicats reclamen que aquestes transformacions no es tradueixin en més desigualtat ni en una concentració dels beneficis en mans de les grans empreses, sinó en més drets, millors condicions i una transició justa per als treballadors. "Les noves tecnologies no poden servir només per enriquir uns quants. Han de servir per millorar la vida de tothom", ha defensat Rica. En aquest sentit, Estudillo ha advertit que "no volem que els avenços tecnològics suposin reduccions de plantilles", en referència a casos com el de Nestlé, i ha avisat que els sindicats lluitaran perquè "la cobdícia dels consells d’administració no la paguin les plantilles".
La secretària general de CCOO a Girona també ha aprofitat per posar el focus en diferents conflictes laborals oberts a les comarques gironines. Entre aquests, ha citat la situació de Girona+Neta, marcada per les dificultats en la negociació, i la de Domo de Blanes, immersa en un concurs de creditors. De fet, tant treballadors de Nestlé com de DOMO han estat presents a la concentració amb pancartes per denunciar la situació a les seves respectives empreses.
La mobilització també ha incorporat crítiques a la patronal pel debat sobre l’absentisme. Estudillo ha acusat les organitzacions empresarials de mantenir una "campanya desinformadora i malintencionada" i de qüestionar drets com els permisos, les baixes laborals o la salut dels treballadors. Rica també ha defensat que el discurs sobre l’absentisme intenta criminalitzar drets laborals. "Per nosaltres, absentisme és només no anar a treballar sense causa justificada. La resta no és absentisme: és exercici de drets".
La veu dels treballadors
Diversos sectors també han aprofitat la concentració per denunciar la seva situació. Núria Paradeda, infermera i secretària general de CCOO per Sanitat a les comarques gironines, ha afirmat que el sector pateix "un infrafinançament que fa que els sanitaris tinguem unes mancances que es van sumant any rere any".
Els transportistes també han fet visibles les seves reclamacions per anticipar la seva jubilació. "Jo treballo 12 hores al dia. Es defensa la reducció de jornada, però crec que nosaltres que treballem tantes hores almenys se'ns hauria de compensar amb poder jubilar-nos abans, als 60 anys", afirma José Macías, transportista.
Per la seva banda, Dani Guerrero, organitzador sindical de la UGT a les comarques gironines, ha remarcat que "el cost la vida ha apujat, però els salaris continuen estancats. Hem d'equiparar convenis i taules salarials amb el nivell de vida".
Susana Cano, treballadora del sector del comerç i secretària d'organització de la FeSMC UGT a les comarques gironines, ha remarcat la importància que té una jornada com el Primer de Maig per a la classe treballadora, malgrat que admet que "costa que la gent surti a manifestar-se". "Crec que cal més informació sobre la feina que fan els sindicats i eliminar mites", ha exposat.
Concentració alternativa
Paral·lelament, a les 12 h, ha començat una concentració alternativa, convocada per CGT, IAC i COS al parc Central de Girona. Des de la CGT denuncien en el seu manifest que "les condicions de vida de la majoria de la classe treballadora empitjoren", mentre "les empreses acumulen beneficis com mai".
En la mateixa línia, des de IAC reclamen "un salari mínim que asseguri una vida digna i pensions suficients". El sindicat COS considera que cal "més organització, més lluita i més unitat" amb l'objectiu d'aconseguir "menys temps de treball" i "més temps de vida".
