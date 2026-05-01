Trump acusa la UE de violar el pacte comercial i elevarà al 25% els aranzels als vehicles
El president dels EUA pretén que els fabricants europeus traslladin ràpidament les seves fàbriques als EUA, afegint una nova capa de pressió sobre un sector amenaçat per la competència asiàtica
Jaime Mejías
El president dels Estats Units, Donald Trump, va acusar aquest divendres la Unió Europea d’incomplir el pacte comercial negociat amb Washington i va anunciar que, com a conseqüència, elevarà al 25% l’aranzel als cotxes i camions fabricats pel bloc comunitari.
«Em complau anunciar que, atès que la Unió Europea no està complint el nostre acord comercial, que va ser plenament pactat, la setmana vinent augmentaré els aranzels aplicats a la Unió Europea sobre els automòbils i camions que entren als Estats Units. L’aranzel s’elevarà al 25%», va escriure Trump a la seva xarxa Truth Social.
Trump va insistir que «queda plenament entès i acordat que, si fabriquen els automòbils i camions en plantes situades als EUA, no s’aplicarà cap aranzel». «Actualment hi ha moltes plantes d’automòbils i camions en construcció, amb una inversió superior als 100.000 milions de dòlars; una xifra rècord en la història de la fabricació de vehicles. Aquestes plantes, amb personal nord-americà, obriran les portes molt aviat», va afegir.
El mandatari nord-americà va celebrar que «mai abans s’havia vist res igual al que està passant avui als Estats Units!», en referència als compromisos d’inversió dels països amb els quals Washington ha tancat acords comercials per aconseguir una rebaixa dels anomenats aranzels «recíprocs» que ha imposat.
Aranzel global del 10%
Després d’aquest revés, el president nord-americà va imposar un nou aranzel global temporal del 10% en virtut d’un nou marc legal, que teòricament haurà de ser prorrogat pel Congrés al juliol.
A mitjan 2025, les dues parts van assolir un acord pel qual la UE acceptava un aranzel del 15% per a la majoria de productes europeus a canvi que els EUA exportessin la majoria dels seus productes al 0%.
El pacte comercial encara està pendent de ratificació per part de Brussel·les, després que el Parlament Europeu hagi demanat una sèrie de salvaguardes que permetin suspendre’n l’aplicació si Trump amenaça el bloc comunitari amb nous aranzels o posa en risc la seva integritat territorial, com va passar al gener durant la crisi diplomàtica pel control de l’illa de Groenlàndia, de sobirania danesa.
Traslladar-se als EUA
En declaracions als periodistes congregats a la Casa Blanca, Trump ha reiterat que, segons el parer de la seva administració, la UE «no estava complint» l’acord comercial que vincula tots dos blocs. Arran dels nous aranzels, que suposen un nou punt de tensió entre Brussel·les i Washington, el magnat novaiorquès ha remarcat que els fabricants de cotxes es veurien obligats «a traslladar la seva producció molt més ràpidament als EUA».
Aquesta decisió, en línia amb els estirabots de Trump en matèria comercial, posa una nova capa de pressió sobre els fabricants d’automòbils. Tal com destaca Bloomberg, les companyies del sector han vist minvar els seus ingressos i augmentar els seus costos a causa de les polítiques erràtiques del mandatari nord-americà.
Europa protesta
Bernd Lange, president de la Comissió de Comerç del Parlament Europeu, va afirmar que el comportament de Trump era inacceptable i que la UE està respectant l’acord. Lange va reiterar que el Parlament està elaborant la legislació necessària per ratificar l’acord comercial amb els Estats Units i espera donar-lo per conclòs al juny.
«Els Estats Units han incomplert l’acord en repetides ocasions», va declarar Lange a Bloomberg divendres, en referència als aranzels nord-americans sobre les importacions d’acer i alumini. «Aquesta última mesura demostra fins a quin punt és poc fiable la part nord-americana».
Diverses marques afectades
Pel que fa a les companyies que rebran més directament l’impacte, el grup neerlandès Stellantis, que exporta als EUA models d’Alfa Romeo, Fiat i Maserati des de la UE, és un dels més assenyalats. Aquesta circumstància s’ha reflectit ràpidament en la seva cotització: els títols del fabricant han arribat a retrocedir fins a un 3,6% a la borsa de Nova York.
Són diverses les companyies automobilístiques europees que ja tenen operacions als EUA. Volkswagen, Mercedes i BMW, a més de Stellantis, en són algunes. BMW va comunicar el març passat als seus inversors que ja no disposa d’un marge considerable per millorar la rendibilitat dels seus processos de fabricació per dos motius: els vaivens dels aranzels i la competència creixent amb la Xina.
Una advertència que s’ha complert
L’exconseller delegat de Renault, Luca de Meo, va exemplificar de manera clara la disjuntiva davant la qual es troben els fabricants europeus a causa de la ferotge competència xinesa. En una carta oberta enviada a les autoritats de la UE, l’executiu va reclamar a Europa l’objectiu d’aconseguir una competència equilibrada en la indústria davant el mercat xinès.
La carta, enviada el 2024, ja advertia que «la indústria automobilística es veu amenaçada per l’ofensiva dels vehicles elèctrics xinesos», ja que el país asiàtic «està aconseguint un avenç ràpid en el segment dels vehicles 100% elèctrics».
Avançant per l’esquerra
Aquesta premonició s’ha acabat complint. Segons les dades de l’Associació Europea de Fabricants d’Automòbils (ACEA), les marques més venudes el 2025 van ser el Grup Volkswagen (3,57 milions), Stellantis (1,89 milions) i Renault (1,35 milions).
Tanmateix, el fabricant xinès BYD, un dels emblemes de la indústria del país, ha aconseguit augmentar les seves vendes anuals un 268,6%, fins a les 187.657 unitats, mentre que les companyies europees pugen de manera molt més modesta, o fins i tot cauen.
