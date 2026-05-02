Bones notícies per als jubilats: aquesta ajuda de 525 euros ja es pot demanar (però no és per a tothom)
Si ets jubilat, has de comprovar ara mateix si pots accedir a aquesta ajuda
Cristian Miguel Villa
Pots aconseguir 525 euros addicionals per a la teva pensió si ets jubilat i compleixes els requisits de la Seguretat Social. És una iniciativa ja disponible que et pot donar una empenta anual molt beneficiosa.
Requisits per cobrar l’ajuda de 525 euros
En primer lloc, és important tenir en compte que els 525 euros s’entreguen amb caràcter anual. És a dir, no es tracta d’una ajuda mensual que es rebi de manera regular, encara que es compleixin els requisits que assenyala la Seguretat Social.
Així mateix, l’ajuda en qüestió està pensada sobretot per cobrir despeses d’habitatge, especialment de lloguer. I el primer i principal requisit per accedir-hi és estar cobrant una pensió no contributiva.
També és imprescindible no tenir un habitatge en propietat, a més que el jubilat en qüestió ha d’estar vivint de lloguer en el que es considera la seva residència habitual. I això suposa també la necessitat de constar com a titular del contracte de lloguer.
Per això mateix, el jubilat no pot tenir una relació familiar directa amb l’arrendador. Al cap i a la fi, l’ajuda està pensada per a persones grans que es troben en una situació vulnerable, cosa que implica que reben ajudes mínimes de manera general.
És a dir, per tenir una probabilitat alta que et concedeixin l’ajuda de 525 euros, cal que la persona que la demana tingui ingressos baixos, no hagi cotitzat prou i, a més, depengui dels ingressos que es generen mitjançant pensions no contributives.
Per sol·licitar l’ajuda hi ha disponibles dos mètodes diferents: tramitar-la a través de les comunitats autònomes o fer-ho amb l’ajuda de l’IMSERSO. Així mateix, l’ajuda es pot reclamar tant de manera presencial com mitjançant el model en línia.
En definitiva, és una ajuda per als jubilats... que, en última instància, s’adreça a un col·lectiu molt concret. Però si creus que compleixes els requisits, no t’ho pensis: encara que sigui un pagament únic, et pot canviar l’any.
