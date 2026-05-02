Girona és la capital amb més habitacions de lloguer que admeten mascotes
A diferència de la tendència general a l’Estat, els anuncis a la ciutat són més permissius amb els animals de companyia que amb els fumadors
Girona és la capital de província de l’Estat on és més fàcil trobar una habitació de lloguer que admeti mascotes. Segons un estudi elaborat pel portal immobiliari Idealista a partir dels anuncis publicats a la seva plataforma durant el primer trimestre, el 36% de les habitacions anunciades a la ciutat accepten animals de companyia, el percentatge més alt de totes les capitals analitzades.
La dada situa Girona al capdavant d’un rànquing en què també destaquen Santa Cruz de Tenerife, amb un 32% d’habitacions que permeten mascotes; Sant Sebastià, amb un 27%; Tarragona, amb un 26%; i Palma i Cadis, amb un 24% en tots dos casos. Bilbao, amb un 20%, també figura entre les ciutats amb una oferta més oberta a la convivència amb animals de companyia. Entre els grans mercats, Màlaga se situa en el 14%, mentre que Sevilla i Barcelona es queden en un 9%, Alacant en un 8%, Madrid en un 5% i València en un 3%.
L’informe posa el focus en el mercat del lloguer d’habitacions, un segment en què la convivència entre desconeguts obliga sovint a fixar normes des del primer moment. Aquestes condicions acostumen a aparèixer ja en els anuncis i normalment fan referència a aspectes com la possibilitat de fumar, portar mascotes o compartir determinats espais i hàbits de la llar.
Més fumadors que mascotes
En el conjunt de l’Estat, de fet, les dades dibuixen una tendència contrària a la que es registra a Girona. Segons Idealista, el 10% dels anuncis de lloguer d’habitacions accepten fumadors, mentre que només el 8% permeten l’entrada d’inquilins amb mascota. És a dir, de manera general, els propietaris i residents es mostren més disposats a conviure amb persones fumadores que no pas amb animals de companyia.
Girona forma part, però, del grup de capitals on passa just el contrari. En total, hi ha 14 capitals de província en què el percentatge d’habitacions que admeten mascotes supera el de les que accepten fumadors. A Girona, el 12% de les habitacions permeten fumadors, mentre que el 36% admeten mascotes.
A l’altre extrem del rànquing de mascotes hi ha Terol i Segòvia, on només el 2% de les habitacions anunciades permeten animals. Tot seguit hi apareixen Lugo, Albacete, Zamora, Lleida i València, totes amb un 3%.
Pel que fa als fumadors, la ciutat més oberta és Melilla, on el 30% de les habitacions disponibles els accepten. A continuació hi ha Càceres, amb un 25%, i Lleida, amb un 18%. Entre les grans capitals, Barcelona i Sevilla encapçalen la classificació amb un 14%, seguides de Palma, amb un 13%, i Màlaga, amb un 12%. En canvi, València és la capital on és més difícil trobar una habitació per a fumadors, ja que només el 3% dels anuncis ho permeten. Madrid i Las Palmas de Gran Canaria la segueixen amb un 6%.
