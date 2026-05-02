Juanma Lorente, advocat laboralista: «No pleguis mai de la feina sense reclamar això»
L’expert en dret va compartir un nou consell a través del seu compte personal de TikTok
Ricardo Castelló
Nou avís per a tots els treballadors espanyols. En aquesta ocasió, l’advocat laboralista Juanma Lorente va publicar un nou vídeo a TikTok en què va revelar què no s’ha de fer quan deixes una empresa.
Al vídeo, va explicar que és important reclamar determinats drets fins i tot si marxes per voluntat pròpia, ja sigui mitjançant una baixa voluntària, un acomiadament o una excedència.
L’expert en dret va voler deixar clar que és una cosa que «molta gent no ho sap i marxa de l’empresa sense ser conscient de l’error que està cometent». Es tracta del finiquit, però va advertir els seus seguidors: «Compte, no del finiquit que tu t’estàs pensant».
En aquest moment, l’advocat laboralista va assenyalar que «el finiquit està format pels dies que has treballat el mes abans de marxar».
Així mateix, va posar l’exemple següent: «Si marxes un 20 d’abril, doncs 20 dies d’abril de sou, que són les vacances pendents de gaudir fins a aquest 20 d’abril».
«Imagina’t que el 2025 no has gaudit de vacances i que el 2026 tampoc. Doncs t’hauran de pagar les vacances del 2025 i les del 2026 fins al 20 d’abril. I també, si no tens prorratejades les pagues extres, el que et correspongui de pagues extres», va manifestar a TikTok.
Per aquest motiu, Lorente va revelar: «De fet, si marxes de l’empresa i no et paguen algun concepte, que sàpigues que pots demandar i el més normal és que guanyis».
L’opinió de l’advocat laboralista no està passant desapercebuda a TikTok. Un usuari va assenyalar que «el més important és la indemnització, això és el que s’ha d’aconseguir, tot i que moltes posen traves i fan l’impossible per no pagar la indemnització, que és el millor».
