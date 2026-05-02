Sector financer
El Sabadell culmina la venda de TSB al Santander per 3.300 M€
El banc català emet un dividend històric de 50 cèntims per acció
L’operació genera una plusvàlua de 300 milions
Natàlia Ríos
El Banc Sabadell ha executat la venda de la seva filial britànica TSB al Banc Santander per 2.863 milions de lliures esterlines (uns 3.300 milions d’euros). D’aquesta manera posa punt final a una de les operacions corporatives més significatives del sector financer europeu en els últims mesos. El tancament es produeix després d’obtenir el vistiplau de l’Autoritat de Regulació Prudencial britànica (PRA), l’autoritat de competència del Regne Unit i el Banc Central Europeu (BCE).
La transacció es va executar en les condicions acordades: 2.650 milions de lliures per la compravenda i 213 milions addicionals corresponents al valor net comptable tangible que TSB va generar des de l’anunci de l’operació fins al tancament. Per al banc català, el resultat és contundent: una plusvàlua lleugerament superior a 300 milions d’euros i un increment de més de 400 punts bàsics en la ràtio de capital. Pràcticament, la totalitat del capital alliberat es traslladarà immediatament als accionistes. El 29 de maig, el Sabadell abonarà un dividend extraordinari en efectiu de 50 cèntims bruts per acció, una de les retribucions unitàries més elevades de la seva història.
Sumada als pagaments ordinaris i als programes de recompra i amortització d’accions previstes en el seu pla estratègic, la retribució total a l’accionista arribarà als 6.450 milions d’euros entre el 2025 i el 2027, equivalent al 40% del seu valor en borsa.
Operació "atractiva"
César González-Bueno, conseller delegat sortint del banc –rellevat en el càrrec per Marc Armengol, fins ara CEO de TSB–, va destacar ahir que l’operació "és atractiva per a totes les parts, s’ha produït en un moment oportú" i permet al banc "enfocar l’estratègia a Espanya, el nostre mercat natural". Armengol, per la seva banda, va reivindicar la transformació aconseguida en la filial: "TSB és avui una història d’èxit al Regne Unit gràcies a l’excel·lent feina de tot l’equip".
S’ha de recordar que aquesta operació va formar part de l’estratègia del Sabadell per reforçar la seva posició independent davant l’opa hostil llançada pel BBVA, ja que redueix la seva exposició internacional, simplifica la seva estructura i genera liquiditat per retribuir als accionistes. La maniobra va ser interpretada pels analistes com una resposta indirecta a aquella oferta, que va dificultar els arguments del BBVA per atraure els accionistes del Sabadell i va fer que acabés fracassant.
Amb la venda consumada, el Sabadell afronta una nova etapa centrat en Espanya, amb el negoci de pimes com a eix i amb un balanç reforçat. Al Regne Unit, mantindrà la sucursal de banca corporativa per oferir servei a empreses espanyoles amb activitat internacional, però sense competir en banca minorista durant els pròxims dos anys, tal com exigeix l’acord de no competència que ha subscrit amb el Banc Santander.
El Sabadell va comprar TSB el 2015 a Lloyds per un valor de 1.700 milions de lliures. En una dècada, la cartera de crèdit de la filial va créixer des dels 26.400 fins als 36.300 milions de lliures.
