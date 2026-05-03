El futur de la planta de Domo a Blanes: diverses empreses estudien la compra abans de la subhasta
Més de mitja dotzena de possibles inversors han demanat informació i tres ja han sol·licitat reunions presencials
La planta de Domo Polymer Solutions Spain a Blanes entra en una fase decisiva per al seu futur. Després d’entrar en concurs de creditors fa uns mesos i d’obrir-se la fase de liquidació, més de mitja dotzena d’empreses han mostrat interès per la unitat productiva abans que se celebri la subhasta notarial prevista per a les properes setmanes. D’aquestes, algunes ja han signat acords de confidencialitat per accedir a la informació interna de la firma i tres han demanat reunions presencials per ampliar dades abans de decidir si presenten una oferta. El procés encara no s’ha traduït en cap proposta formal, però confirma que la planta arriba a la subhasta amb possibles compradors estudiant l’operació.
Segons ha pogut saber Diari de Girona, una de les empreses que ha mostrat interès per la planta és ACIN, un grup gironí vinculat al reciclatge industrial. Tot i això, les condicions econòmiques fixades per a l’operació allunyen ara mateix la possibilitat que la companyia acabi tancant la compra.
ACIN no és un nom desconegut a Blanes. L’empresa, amb seu a Riudarenes, va adquirir el 2024 la companyia Nylstar per 8 milions d’euros, després d’haver duplicat la seva oferta inicial de 4 milions. La proposta va rebre el vistiplau de l’administració concursal i del comitè d’empresa, que la van veure com l’única alternativa viable per mantenir activitat industrial a la zona, després d'haver entrat en concurs de creditors el 2023.
Subhasta ordinària al juny
El calendari situa la subhasta ordinària de Domo al voltant del 10 de juny, dos mesos després de l’aprovació de les regles especials de liquidació per part del jutjat mercantil de Girona. L’objectiu és intentar vendre la unitat productiva de Blanes com un bloc i evitar, si és possible, una liquidació fragmentada dels actius. La situació, però, continua oberta i dependrà de si els interessats acaben posant una oferta sobre la taula i de quines condicions inclouen, especialment pel que fa al manteniment de llocs de treball. Josep Pujolràs, soci de Roca Junyent, ha estat nomenat administrador concursal de Domo Espanya.
La factoria blanenca, dedicada a la fabricació de polímers per a sectors com el tèxtil i l’automoció, ha anat esgotant l’activitat vinculada a les comandes que encara tenia pendents. La producció es troba ja en la fase final i l’aturada s’ha de fer de manera ordenada, perquè es tracta d’una indústria química amb instal·lacions que requereixen tasques tècniques, manteniment i una desconnexió progressiva. Això fa que la pèrdua d’activitat no afecti tots els departaments al mateix ritme.
En paral·lel, s’ha obert un expedient laboral de suspensió de contractes i, de manera subsidiària, d’extinció. La previsió és aplicar les suspensions de forma esglaonada, a mesura que determinades àrees vagin quedant sense ocupació efectiva, i deixar pendent l’abast final de les extincions al resultat del procés de venda. Si apareix un comprador que assumeix una part de la plantilla, l’impacte laboral podria reduir-se. Si no hi ha venda de la unitat productiva, l’escenari previst en les regles de liquidació és el cessament de l’activitat i la venda dels actius per lots.
Les regles aprovades pel jutjat separen Domo Espanya en dues parts. La més important és la planta de Blanes, que inclou 73 treballadors i el conjunt d’instal·lacions, terrenys, maquinària i altres béns necessaris per mantenir l’activitat. Tot plegat està valorat en 12,36 milions d’euros. A més, el document també calcula què costaria indemnitzar la plantilla si finalment s’haguessin d’extingir els contractes: uns 2,85 milions més. Per això, el valor total de referència de la unitat de Blanes s’enfila fins als 15,21 milions. L’altra part de Domo Espanya és l’àrea informàtica de Barcelona, molt més petita, amb 23 treballadors, uns actius valorats en 128.903 euros i un valor total de referència de 463.371 euros si s’hi suma el possible cost laboral.
Oferta mínima
Per poder optar a la compra de la planta de Blanes, qualsevol empresa haurà de presentar una oferta mínima de 4,12 milions d’euros. A més, haurà de comprometre’s a mantenir almenys 24 dels 73 treballadors actuals o, si no ho fa, aportar una compensació econòmica equivalent a les indemnitzacions d’aquests empleats, fixada en uns 950.000 euros. Les empreses interessades també hauran de fer un dipòsit previ de 250.000 euros i presentar una proposta ferma, és a dir, sense condicions pendents.
Tot i això, el procés podria accelerar-se si apareix una oferta més elevada abans de la subhasta ordinària. En concret, si alguna empresa ofereix com a mínim 8,24 milions d’euros per la planta i es compromet a mantenir almenys 49 treballadors —o a compensar econòmicament aquest cost laboral amb prop d’1,9 milions d’euros—, es podria convocar una subhasta exprés en només cinc dies hàbils. En aquest cas, la venda no quedaria tancada automàticament: la resta d’interessats encara tindrien l’opció de millorar l’oferta.
El manteniment dels llocs de treball serà clau per decidir quina oferta és la millor. El jutjat no valorarà només quina empresa paga més per la planta, sinó també quants treballadors està disposada a assumir i si presenta un projecte industrial amb continuïtat. Per això, una oferta que garanteixi més ocupació podria tenir avantatge davant d’una altra de més alta econòmicament, sempre que la diferència de preu entre totes dues no sigui massa gran.
Una llarga trajectòria
La situació actual arriba després d’uns mesos convulsos per al grup Domo a Europa. La planta de Blanes havia quedat afectada per la crisi de la matriu i per la pèrdua de la cadena comercial que fins ara canalitzava part de les vendes a través del grup europeu. Aquest trencament ha deixat la fàbrica sense noves comandes i ha precipitat l’entrada en una fase en què el futur depèn, essencialment, de trobar un inversor disposat a donar continuïtat a l’activitat industrial.
La planta té una llarga trajectòria dins del teixit industrial de Blanes. Construïda el 1967 com a ampliació de l’antiga SAFA, posteriorment vinculada a Nylstar, acumula més de mig segle d’activitat en el sector dels polímers. Des del 2020 forma part del grup belga Domo Chemicals, que va adquirir la divisió europea de poliamida de Solvay.
