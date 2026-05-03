Gonzalo Bernardos, economista (63 anys): «Treballar per objectius estimula la productivitat; per hores, no»
La Comissió Europea estudia recomanar un dia de teletreball setmanal
Mariona Carol
La pandèmia de la COVID-19 va impulsar l’expansió del teletreball a Espanya com a mesura de seguretat, però el retorn a la normalitat en va reduir la presència. Tot i que algunes empreses han optat per mantenir-lo, moltes altres han apostat per recuperar l’activitat presencial i la feina a l’oficina.
En canvi, a bona part d’Europa el teletreball s’ha consolidat com una modalitat estable i plenament integrada en l’organització laboral.
En aquest context, la Comissió Europea prepara una proposta per reduir el consum energètic fomentant un dia de teletreball a la setmana. Des de Brussel·les recalquen que no hi haurà imposicions, sinó recomanacions voluntàries. «Mai microgestionarem la ciutadania ni els direm com han de viure les seves vides», van assenyalar fonts comunitàries a l’agència EFE.
A Espanya, la portaveu del Govern, Elma Sainz, ha demanat «total prudència i cautela» davant filtracions d’esborranys que encara no són oficials. Tot i això, el debat ja està servit en un país on el teletreball continua sent una assignatura pendent.
Europa teletreballa més
Al programa Más vale tarde, de LaSexta, el periodista Iñaki López va recordar, juntament amb l’economista Gonzalo Bernardos, que a Europa teletreballa el 22,6% de la població ocupada, mentre que a Espanya la xifra cau al 15%, concentrada sobretot en el sector públic.
Bernardos va destacar que aquesta diferència no és casual, sinó conseqüència d’una cultura empresarial que encara no ha assumit del tot els avantatges de la feina en remot.
«Molts empresaris tenen prejudicis i por de perdre el control»
El primer motiu que exposa Gonzalo Bernardos són els prejudicis d’alguns empresaris. «Tu ets molt menys cap si no tens els empleats a la vista. Molts empresaris tenen prejudicis i por de perdre el control», va afirmar.
L’economista va posar com a exemple propietaris d’immobiliàries que es pregunten per què els seus treballadors no són a l’oficina. «Escolti, és que estan captant, estan venent i no són a l’empresa», els replica.
Bernardos insisteix que alguns superiors prioritzen la percepció d’autoritat per sobre de la productivitat real: «Si són a l’empresa, són menys productius, però algú es considera menys cap perquè no els veu». Per a ell, aquest enfocament és un dels grans frens culturals que impedeixen que Espanya avanci al ritme d’Europa.
Una percepció que Bernardos vol desmuntar
El segon motiu que identifica Bernardos és la creença que teletreballar redueix la productivitat. Tot i que reconeix que pot passar en alguns casos, sosté que el problema no és el teletreball en si, sinó la manera d’organitzar les tasques. «Ja no treballes per hores, treballes per objectius», va defensar.
L’economista es va mostrar especialment ferm en aquest punt: «A mi m’encanta que a les empreses es treballi per objectius en lloc de per hores, perquè treballar per objectius estimula la productivitat; per hores, no». Per a Bernardos, el canvi de mentalitat és imprescindible si Espanya vol acostar-se als nivells europeus.
Un debat que torna amb força
Amb Europa avançant cap a models més flexibles i Espanya encara dividida entre la presencialitat i la feina en remot, el debat sobre el teletreball torna a agafar protagonisme.
Les recomanacions energètiques de Brussel·les podrien reactivar una conversa que, segons Gonzalo Bernardos, Espanya fa massa temps que posposa.
