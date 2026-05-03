José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya: "Volem ser el banc que acompanyi els joves en cada decisió important"
BBVA reforça la seva relació amb el perfil jove a través d’una experiència diferencial: "Com a banc, hem d’oferir-los propostes que combinin les solucions financeres amb l’acompanyament al llarg del temps"
José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya, explica com l’entitat impulsa a Catalunya una proposta adreçada a joves que integra operativa diària, inversió i finançament en una mateixa experiència, adaptada a un perfil cada vegada més digital i exigent.
-Com es relacionen avui dia els joves catalans amb el seu banc?
-A Catalunya estem veient una evolució molt clara cap a un model de relació molt més digital, immediat i centrat en l’experiència. Els joves valoren especialment la simplicitat en la interacció, la rapidesa en les operacions i la possibilitat de gestionar els seus diners des del mòbil sense friccions. En un territori amb un fort component urbà i emprenedor, els diners s’entenen cada vegada més com una eina per guanyar autonomia, viatjar, formar-se o posar en marxa projectes propis.
A més, el comportament és molt racional. Trien el seu banc per utilitat i no per vinculació històrica. Comparen, proven diferents opcions i canvien si troben alguna cosa que encaixa millor amb allò que necessiten. Això redueix en certa mesura la fidelitat i eleva el nivell d’exigència. En aquest context, els bancs hem d’anar més enllà de l’operativa i oferir propostes completes que combinin solucions financeres amb acompanyament al llarg del temps, adaptant-nos a cada moment vital del client.
-Què està fent BBVA per diferenciar-se enfront dels anomenats neobancs?
-Els neobancs han sabut connectar amb el segment jove per la seva senzillesa i rapidesa. Però el repte real està a construir relacions sostenibles en el temps. A Catalunya, on conviuen perfils molt digitals amb necessitats financeres cada vegada més sofisticades, creiem que la diferència està a poder acompanyar el client en totes les etapes de la seva vida.
BBVA combina una experiència digital molt sòlida amb una oferta completa que permet donar resposta tant al dia a dia com a decisions més rellevants, com començar a invertir o finançar un projecte. Aquesta capacitat d’acompanyament és especialment rellevant en un entorn amb tanta iniciativa emprenedora.
«Els joves han de pensar quin tipus de banc volen tenir al seu costat a mesura que la seva vida financera vagi evolucionant»
-BBVA sol parlar que compta amb una proposta integral per als joves. Com es tradueix això a Catalunya?
-A la pràctica, significa estar presents en totes les necessitats financeres i en cada etapa de la seva vida. En el dia a dia, per exemple, amb un compte sense comissions, operativa digital completa, Bizum o transferències immediates sense cost. Tot això acompanyat d’eines que ajuden a organitzar-se millor i prendre decisions amb més informació.
A partir d’aquí, la proposta creix amb el client. A Catalunya, amb una gran mobilitat internacional, té especial pes tot allò relacionat amb viatjar o estudiar a fora. Oferim el pack viatges gratuït per a menors de 30 anys, que permet operar en moneda estrangera de manera gratuïta, fins i tot els caps de setmana. I quan comencen a plantejar-se objectius a mig termini, poden accedir a productes d’inversió senzills com accions o ETF amb condicions molt competitives.
Oferim una tarifa específica per a joves que permet invertir en accions i ETF per només 0,99 euros per operació i sense comissió de custòdia, que són dos dels elements que més impacten en la rendibilitat a llarg termini. Això suposa eliminar barreres d’entrada que tradicionalment existien en la inversió, facilitant que es pugui començar amb imports petits, de manera senzilla i amb una estructura de costos clara i transparent.
També és clau l’acompanyament en moments importants com finançar estudis, iniciar un projecte o accedir a l’habitatge. Aquesta continuïtat és la que permet construir una relació més sòlida.
-Com es combina la digitalització amb l’acompanyament personal?
-L’app és el centre de la relació perquè permet gestionar-ho tot de manera senzilla i ràpida. Però el model no es queda aquí. A Catalunya, una terra molt emprenedora, hi ha una demanda clara de poder combinar el món digital amb l’assessorament quan es necessita, especialment en decisions més rellevants, com la d’aconseguir finançament per obrir un negoci.
Per això, el client pot operar de manera autònoma en el seu dia a dia i, al mateix temps, comptar amb un gestor quan ho requereix, ja sigui en remot o a l’oficina. És un model flexible que s’adapta a cada situació i que respon bé a la diversitat de perfils que hi ha al territori.
«L’app és el centre de la relació, però també poden comptar amb un gestor quan així ho requereixin»
-Quin paper juguen iniciatives com ScrapWorld en la connexió amb els joves a Catalunya?
-Aquest tipus d’iniciatives reflecteixen una manera diferent de relacionar-se amb els joves. A Catalunya, on la creativitat, la cultura urbana i l’emprenedoria tenen un pes molt rellevant, estar present en aquests espais és clau.
Un bon exemple de tot això és ScrapWorld, on a més en aquesta última edició un dels projectes guanyadors té origen català. Aquest tipus de casos mostren el potencial que hi ha al territori i la importància de donar visibilitat i suport en les primeres fases. Per a molts joves, poder presentar el seu projecte en un entorn real, interactuar amb el públic i validar la seva idea és un pas decisiu.
-Per a un jove que dubta amb quin banc quedar-se, què li diria BBVA avui?
Els joves han de pensar quin tipus de banc volen tenir al seu costat a mesura que la seva vida financera vagi evolucionant. Els bancs globals com BBVA comptem amb avantatges estructurals molt rellevants. D’una banda, oferim una experiència completa en tots els canals. El client pot gestionar el seu dia a dia des de l’app amb total facilitat, però també té l’opció de comptar amb un gestor, ja sigui en remot, per telèfon o a l’oficina, quan ho necessita. És un model on no cal triar entre digital o presencial, sinó que es combinen ambdues formes de relació.
