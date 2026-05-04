Alain Favey: "Perquè el cotxe elèctric funcioni cal fer-lo assequible"
El màxim responsable de Peugeot reclama innovació a les marques europees per poder competir amb la Xina
Xavier Pérez
Alain Favey és un guerriller del motor. Fa més de 30 anys que treballa en el sector i, ara, en la direcció general de Peugeot, assumeix el repte de liderar la marca després d’entonar el mea culpa per l’assumpte PureTech, una gamma de motors de combustió interna que han presentat greus problemes tècnics. Atén El Periódico de Catalunya al Saló de l’Automòbil de Pequín, on la marca francesa ha presentat dos prototips per rellançar-se en el mercat del gegant asiàtic.
Afronta un repte important: netejar la imatge després dels problemes dels seus motors PureTech. Ha sigut el primer a reconèixer errors. Ha sigut fàcil?
No, la veritat és que va ser molt difícil aconseguir convèncer la companyia que es fes, però era absolutament necessari. Per a mi ha sigut un tema que provoca una gran frustració. Cada dia et lleves i només veus a internet "PureTech, PureTech, PureTech». I la realitat és que des de fa quatre anys els motors estan bé, i que ara tenim un motor completament nou que no té cap problema.
Llavors...
Exacte, ¿per què continuem carregant aquesta imatge del PureTech? Necessitem que aquest missatge s’amplifiqui. Entenc que estiguin empipats els clients que encara condueixen aquests motors antics i que tenen problemes. Però també s’ha de dir ben clarament que els motors actuals no tenen aquest problema.
Estan ben convençuts que està solucionat. És així?
Sí. Peugeot no és un negoci de risc perquè confiem en la seguretat que un defecte no apareixerà dues vegades. Em preocupa molt mantenir la reputació, un fet essencial en aquest negoci.
Diria que ha sigut vital reconèixer l’error?
És clar. Els enginyers que van desenvolupar el PureTech són molt més creïbles quan expliquen què va sortir malament, què en van aprendre i com fan servir aquesta experiència perquè no es repeteixi amb el motor nou.
Parlant dels prototips que s’han pogut veure al saló de Pequín, creu que aquests cotxes funcionarien a Europa?
No. A Europa creiem que els nostres cotxes són molt bons. El nou 208 que llançarem l’any que ve serà espectacular. El concept Polygon no el vam decidir crear per al mercat de la Xina. El vam fer per a Europa. Volíem mostrar com pot ser un Peugeot petit: un vehicle molt modern, molt espectacular. El SUV de 5,20 metres que tenim aquí a Pequín no es vendrà mai a Europa. No es tracta d’un problema de disseny. És un problema físic: és un cotxe que és massa gros i no tindria mercat.
No considera que Europa s’ha aturat durant les últimes dècades mentre la resta del món ha avançat molt de pressa?
Entenc el que es vol dir, però intentem impulsar el canvi a Europa. Des del principi, Peugeot ha estat molt compromesa amb l’electrificació. Per això oferim solucions multienergia. Avui miro les comandes de l’abril: Espanya 5% elèctrics, Itàlia 1%, França 53%, Alemanya, 42%. Així que és ben clar que Europa no és homogènia. Cada país té un enfocament diferent, basat en subvencions, polítiques i cultura. A Pequín, el 65% del mercat és elèctric. Si no tens elèctrics aquí, no pots competir.
Però Espanya va a pedals. Quina és la solució?
La nostra resposta avui és oferir cotxes elèctrics i no elèctrics en cada segment. El problema principal no és el preu, és l’assequibilitat. El cotxe elèctric ha de ser assequible i perquè ho sigui cal donar-hi suport. A Itàlia l’any passat, amb subvencions, Leapmotor va vendre 12.000 cotxes en una hora. Quan un cotxe costa 6.000 euros, la gent el compra. Espanya també subsidia amb el pla Auto, tot i que no prou per provocar un canvi massiu. Quan els cotxes siguin més assequibles i els governs hi donin més suport, la demanda pujarà. Passarà a Espanya, però trigarà.
Preparen el llançament del Peugot 208 GTI alhora que ja anuncien el nou Peugeot 208 elèctric per a l’any que ve. No són massa a prop en el temps?
Té raó. El 208 GTI s’hauria d’haver llançat abans. Quan vaig arribar, vaig decidir llançar-lo perquè sabia que hi havia gent que l’estimava, però idealment s’havia d’haver fet dos anys abans.
També presenten un nou volant, el HyperSquare. Creuen que cal un canvi tan radical?
Sí. Cal innovar. Si no innovem no sé si hi haurà una indústria automobilística europea d’aquí a 20 anys. Volem crear innovació que aporti plaer a les persones. El HyperSquare és completament nou i modern. Els clients joves ho entendran immediatament. La gent gran, com jo, necessitaran 10 o 15 minuts, però després s’adonaran que és el futur. En 20 anys tots els cotxes tindran aquest tipus de control. I Peugeot serà un dels pioners a portar-lo al gran públic.
Veurem aquesta tecnologia en altres marques del grup Stellantis?
Probablement sí. Si tenim la tecnologia, la compartirem. Peugeot serà pionera, i les altres marques l’adoptaran.
Per què es va retardar tant l’arribada de la bateria gran per als models 308, 3008 i 5008?
Va ser una decisió estratègica, per no dependre de la Xina a llarg termini. Vam decidir construir una fàbrica de bateries al nord de França juntament amb Total Energies i Mercedes. Fa tres anys era un camp; avui és una fàbrica. Però vam descobrir que fabricar bateries és extremadament complex. Vam haver d’aprendre el que van aprendre la Xina i Corea fa 20 anys. Estic orgullós del camí, però comercialment ha causat retards i frustració. Assumim aquest error. Vam ser massa lents.
Quina importància té l’herència de Peugeot en vista de les noves marques xineses?
És fonamental. Tenim 216 anys d’història. Fabriquem cotxes des de 1889. Hem passat per japonesos, coreans, xinesos... i continuem estant aquí. Perquè continuem innovant. Eli-Cockpit, la multienergia, el HyperSquare... Això ens dona credibilitat per dir que som aquí i hi continuarem.
Per què Europa va deixar tot el terreny híbrid a marques com Toyota durant anys?
Perquè vam apostar molt fort pel dièsel durant molt de temps. Fins que va arribar el dieselgate. Allà va haver de canviar tot.
