La cursa pel lloguer a Girona: 109 interessats per cada pis al mercat
Només set territoris superen la demanda registrada a la província en els primers deu dies de cada anunci
Llogar un pis a la província de Girona continua sent una tasca complicada. Tot i que la pressió sobre el mercat s’ha moderat lleument en l’inici del 2026, la demarcació es manté entre les més tensionades de l’Estat, amb una demanda molt superior a la que es considera pròpia d’un mercat equilibrat. Segons el Baròmetre del Lloguer del primer trimestre elaborat per l’Observatori del Lloguer, cada habitatge anunciat a Girona va rebre de mitjana 109 interessats en només deu dies.
La xifra representa una reculada respecte del tancament del 2025, quan la demarcació havia escalat fins als 140 contactes per pis. La baixada, de 31 interessats en un sol trimestre, dona una mica d’aire al mercat, però no canvia el diagnòstic de fons: trobar un lloguer continua sent especialment difícil a la província. De fet, Girona només queda per darrere de Barcelona, Biscaia, Balears, Saragossa, Àlaba, Madrid i Las Palmas en el rànquing estatal de pressió de la demanda.
L’informe subratlla que la tensió al mercat del lloguer continua essent elevada arreu de l’Estat. La mitjana espanyola ha arribat als 141 interessats per habitatge en els primers deu dies de publicació, per sobre dels 112 registrats fa un any. Barcelona torna a liderar la classificació amb 453 persones interessades per pis, molt per davant de Biscaia, amb 191, i de les Balears, amb 147. El mateix estudi situa en 15 contactes per immoble el llindar d’un mercat equilibrat, una referència que deixa clar fins a quin punt el mercat continua en una situació d’alta competència per accedir a un habitatge.
Menys oferta
Aquesta pressió no s’explica només per la demanda, sinó també per la falta persistent d’oferta. El baròmetre preveu que el parc de lloguer disponible a Espanya torni a caure aquest any un 2,1% i se situï en 669.529 habitatges, és a dir, 14.391 menys que el 2025. A Catalunya, la projecció apunta a 96.742 immobles, amb una pèrdua de més de 6.000 pisos respecte de l’any anterior.
L’anàlisi territorial de l'estudi assenyala dos factors principals que expliquen la destrucció de l’oferta de lloguer. D’una banda, l’impacte de la regulació a les zones declarades tensionades "continua traient habitatges del mercat residencial". De l’altra, l’informe també destaca l’efecte de fenòmens climàtics extrems, com les pluges i les inundacions dels mesos de gener i febrer, que han afectat l’oferta al sud peninsular.
Els preus, a més, tampoc no afluixen. El lloguer mitjà a la província de Girona s’ha situat en 973 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026. A escala estatal, la mitjana ja puja fins als 1.205 euros, un 5,1% més que fa un any. En total, fins a una dotzena de províncies superen la barrera dels 1.000 euros mensuals, amb les Balears (1.676 euros), Madrid (1.606 euros) i Barcelona (1.644 euros) encapçalant el llistat.
