Hisenda canvia les regles: aquests jubilats s’estalvien fer la declaració de la renda

Els qui cobrin menys de 22.000 euros l’any poden evitar el tràmit, tot i que hi ha excepcions que convé revisar abans de donar-ho per fet

Els experts avisen sobre la declaració de la renda / CC0

Ramón Guitérrez

Cada any, milers de jubilats es fan la mateixa pregunta: he de fer la declaració de la renda o me’n puc estalviar? El dubte és lògic, sobretot quan els ingressos ja no venen d’un sou, sinó d’una pensió.

Tot i això, la normativa no deixa marge a interpretacions i fixa uns límits molt concrets que marquen qui està obligat a passar per Hisenda i qui no. Tenir-ho clar no és només una qüestió de tranquil·litat, també evita ensurts en forma d’errors o possibles sancions.

Aquests jubilats s’estalvien la Declaració de la renda

En línies generals, els jubilats que perceben menys de 22.000 euros anuals procedents d’un únic pagador no tenen l’obligació de presentar la declaració de la renda.

En la majoria de casos, el pagador acostuma a ser la Seguretat Social. Per tant, si la pensió no supera aquest límit i no hi ha altres ingressos significatius, no cal fer l’IRPF. Tot i així, hi ha l’opció de presentar-la de manera voluntària, cosa que pot interessar si el resultat surt a retornar.

Aquest límit de 22.000 euros l’any només s’aplica quan els ingressos provenen d’un únic pagador. És el més habitual entre els pensionistes, ja que la pensió pública sol ser l’única font d’ingressos.

En aquests casos, Hisenda entén que les retencions ja s’han fet correctament durant l’any i, per tant, no obliga a presentar la declaració.

Tot i això, convé no perdre de vista la xifra total que es cobra a l’any. De vegades, entre pagues extres o petites pujades, es pot superar el topall sense adonar-se’n.

I, encara que no sempre sigui obligatori fer la declaració, pot compensar presentar-la si es poden aplicar deduccions —autonòmiques o personals— que acabin suposant una devolució.

