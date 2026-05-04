Josep Maria Lloreda: "La innovació la porto a la sang"
El president de KH Lloreda destaca que la internacionalització ha permès créixer i millorar a la companyia
És un apassionat del màrqueting i se sent orgullós que KH-7 siguin una de les marques més reconegudes de l’Estat
El president de KH Lloreda, Josep Maria Lloreda, ens rep a la seu de l’empresa, a Canovelles, que està en fase d’ampliació. Compartim una conversa del podcast Girona Valley número 83 amb una de les empreses més innovadores de Catalunya i que té un producte molt conegut al sector, com és KH-7. Lloreda destaca per dur la innovació a l’ADN i per tenir un target de marca a l’Estat dels més coneguts del seu sector. Fa poc que té la segona residència a Llafranc, és un apassionat del motor, del Dakar, els viatges i se sent orgullós de fer un pas enrere a la companyia per passar el relleu a les noves generacions. Al final de l’entrevista, ens convida a visitar l’empresa i ho fa amb orgull i passió.
En el marc del podcast ideat per Diari de Girona i l’agència La Factoria, Josep Maria Lloreda, reflexiona sobre el paper que han de tenir avui les empreses en la societat. "Les empreses no poden viure només de fer caixa; han de tenir un propòsit clar", assegura, tot reivindicant la necessitat d’un model empresarial amb valors i visió a llarg termini. L’empresari vallesà defensa amb fermesa la importància de la indústria al territori, no només com a motor econòmic sinó també com a eina de cohesió social. "Fabricar aquí no és només una decisió econòmica, és una aposta pel país, pel talent i per la responsabilitat social", afirma, posant en valor l’arrelament empresarial.
Lloreda és un referent del sector i té un rol com a líder innovador i en relació al lideratge, el seu discurs s’allunya dels models tradicionals i aposta per una direcció de la seva empresa més oberta i participativa. "Un bon líder no és qui mana més, sinó qui escolta millor. Les idees bones no entenen de jerarquies", destaca. La innovació apareix com un altre dels pilars clau en la seva manera d’entendre l’empresa. Segons Lloreda, adaptar-se constantment és imprescindible en un entorn canviant: "Si no t’estàs reinventant, estàs retrocedint. El mercat no espera ningú".
També subratlla que la sostenibilitat ja no és una opció, sinó una exigència ineludible. "Les empreses que no entenguin això quedaran fora de joc", adverteix, apel·lant a una responsabilitat que va més enllà dels resultats econòmics. Lluny d’amagar els errors, els integra com a part essencial del creixement empresarial. "Ens hem equivocat moltes vegades, però cada error ens ha fet més forts. El problema no és fallar, és no aprendre", explica amb naturalitat.
El factor humà ocupa un lloc central en el seu relat. "Les empreses són persones. Si cuides la gent, la gent cuida el projecte", afirma, reivindicant la importància de construir equips compromesos i motivats. En relació amb el territori, Lloreda insisteix en la necessitat de mantenir un vincle real amb l’entorn del Vallès Oriental i alhora Catalunya. "No pots créixer d’esquena al teu entorn. L’empresa ha de retornar part del que rep", defensa. Durant l’entrevista, envia un missatge clar als emprenedors que comencen el seu camí. "No busqueu l’èxit ràpid. Busqueu fer les coses bé. L’èxit, si ha de venir, ja arribarà", conclou, resumint una trajectòria basada en la constància i els valors.
En un context global marcat per la incertesa, Lloreda també fa una crida a la resiliència empresarial i a la capacitat d’anticipació. "Els moments difícils són els que posen a prova de veritat les organitzacions. És quan has de tenir més clars que mai els teus principis", apunta, destacant que la coherència és clau per mantenir la confiança dels equips i dels clients. A més, posa en relleu la importància de la formació i l’aprenentatge continu dins les empreses. Segons explica, el talent no només s’ha d’atreure, sinó també cultivar: "Les empreses que aprenen són les que evolucionen. Si deixes d’aprendre, deixes de competir", afirma, reforçant la idea d’una cultura corporativa dinàmica.
Per últim, Lloreda reivindica la necessitat de comunicar millor el que fa la indústria, sovint poc visible per al gran públic. "Hem d’explicar millor què som i què aportem. La indústria té un impacte molt més gran del que sembla", conclou, apel·lant a un orgull empresarial que connecti amb la societat i amb les noves generacions.
