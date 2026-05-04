Les 13 empreses que fan tirar endavant la indústria militar a Catalunya
Les companyies operatives a terra catalana són majoritàriament familiars, es dediquen a negocis diversos, des de construir barcos fins a fabricar els paracaigudes de l’Exèrcit de l’Aire
Hi ha, a més, sis societats directament vinculades amb l’univers de les armes i la munició
Paula Clemente
Cap de les parts implicades en la indústria de la defensa catalana nega que fins fa poc no hi havia un especial interès. Això no significa, no obstant, que no existís. La Cambra de Comerç de Barcelona ha elaborat un informe el focus del qual és posar en valor les empreses que (ho sàpiguen o no) estan ben posicionades per participar d’aquest sector i fer-lo molt més fort a Catalunya. No obstant, el document també posa nom i cognom a aquelles companyies que fa ja anys que estan en això.
Són empreses que tenen vincles amb el Ministeri de Defensa (una cosa pràcticament imprescindible per poder accedir a contractes relacionats amb aquesta indústria) i que, com a tal, figuren al Catàleg de la Indústria Espanyola de la Defensa (CIED). Són societats d’allò més variades: des d’encarregades del muntatge i manteniment de parts d’aquesta cadena industrial fins a expertes en ciberseguretat, passant per fabricants d’hidroavions, vaixells, paracaigudes o pistoles d’aire comprimit.
GMS PLESIUM
Des de Barberà del Vallès, aquesta companyia es dedica al manteniment i l’enfortiment de la cadena de tracció de vehicles blindats, així com de sistemes d’afust (acoblament a determinades superfícies) per a armament. També desenvolupa plantes de recuperació i muntatge d’erugues, que és la cinta que envolta les rodes d’un d’aquests vehicles. GMS és l’evolució de la divisió de defensa d’Anortech, que es va veure abocada a la suspensió de pagaments per la covid i que van rescatar del concurs dos dels seus treballadors. Aquests ara empresaris es van aliar amb dos socis capitalistes i tenen actualment una empresa amb una vintena de treballadors, dels quals la meitat venen de la companyia d’origen.
ADELTE
Trabosa-Adelte Transporte y Servicios dissenya, fabrica i manté, des de Barcelona, solucions per a la indústria del transport i els viatges, com per exemple ponts d’embarcament en avions o vaixells. La seva aportació a l’univers de la Defensa són els vehicles per transportar tancs, vehicles tàctics especials i fins i tot aeronaus, tripulades o no. Trabosa va començar fabricant semiremolcs als 60, es va convertir en TEAM als 90, i va mutar en ADELTE el 2011, a mesura que anava entrant en nous sectors. Avui són 500 empleats.
ALTTION
Alttion Protective Coating realitza tractaments anticorrosius, aïllament tèrmic i bastides. En aquest cas des del municipi d’Abrera, la seva participació en la indústria de la defensa ve pel costat de la protecció anticorrosiva de cascos navals, superestructures i components crítics. La seva història es remunta al 1969, quan van començar a operar sota el nom de Depisa (Desoxidados y Pinturas Industriales SA). El 2000 van comprar SIASA, especialitzada en les capes de protecció de superfícies navals, i des d’aleshores han anat creixent amb la compra d’altres companyies.
ARESA SHIPYARD
Aquesta empresa amb seu a Arenys de Mar construeix barcos de fins a 50 metres d’eslora, tenint dos models propis destacats, un patruller i un vaixell polivalent. Nascuda també en la dècada dels anys 60, és un actor reconegut en la construcció de vaixells militars proveint patrulleres simples, patrulleres costaneres blindades i interceptors d’alta velocitat. Van començar amb la Marina Espanyola, però posteriorment han entregat embarcacions per a defensa a 25 països d’Europa, l’Àfrica i els països del golf Pèrsic. L’empresa, que gestiona la segona generació de la mateixa família que la va fundar, ha duplicat la seva facturació aquest any fins als 50 milions d’euros principalment gràcies a aquesta indústria. Són 25 treballadors, però arriben als 160 amb subcontractacions.
TECNOCROM
Des de Cabrera de Mar (Maresme), Tecnocrom Industrial SA porta a terme tractaments superficials per a metalls en sectors com per exemple l’automoció, el petroquímic o la defensa, ja que és un dels proveïdors de l’Armada. L’empresa la va fundar Rafael Fontanals ara fa 70 anys i la porten avui els seus fills Rafael i Ana, amb la implicació de Carlos Fontanals i Oscar Bassols, tercera generació de la mateixa família. Al principi, la majoria del seu negoci estava en l’automoció, però a poc a poc s’han anat obrint a altres indústries fins a ser proveïdors d’empreses conegudes en la defensa com Escribano, General Mecanics i Rey Metal. Tenen especial recorregut en els tractaments anticlausius d’alt rendiment per a peces metàl·liques robustes, una tecnologia crítica en components navals exposats a la intempèrie i a la salinitat marina. Són aproximadament 50 treballadors.
BIGAS GRUP
Establerta a Montmeló (Vallès Oriental), Bigas Grup Helicopters porta a terme tasques de manteniment, reparació i revisió d’helicòpters, amb capacitat per atendre flotes civils i militars. És la seva especialització en aquesta part de la cadena de transport (el manteniment i la reparació) la que la converteix en un proveïdor essencial per a les plataformes militars d’ala rotatòria.
CIMSA
CIMSA Ingeniería de Sistemas és una fabricant de sistemes de salvament aeronàutic, com ara paracaigudes i equips associats per a aplicacions militars, amb seu central a les Franqueses del Vallès. Segons assenyala l’informe de la Cambra, actualment proveeix paracaigudes a l’Exèrcit de l’Aire espanyol a través d’un contracte valorat en cinc milions d’euros.
SINGULAR AIRCRAFT
Singular Aircraft, empresa membre de Singular Group, desenvolupa i opera sistemes aeris autònoms d’alta capacitat i multimissió per al sector aeroespacial i de defensa. Amb seu a Cornellà de Llobregat, la va fundar Luis Carrillo el 2011. Continua sent aquest empresari el seu únic propietari, tot i que la companyia està ultimant els detalls d’una ronda d’inversió que els ajudi a finançar el seu desenvolupament comercial i la creació de nous productes. Són uns 40 treballadors.
GUTMAR
Gutmar és una companyia dedicada al mecanitzat de precisió per a motors, actuadors o components crítics, així com a la fabricació de components per a satèl·lits. Amb seu a Sant Cugat del Vallès, té com a clients Airbus, entre d’altres. La seva etapa militar està relacionada tant amb el fet que determinades peces tenen utilitat en aquest sector, com amb els projectes en què s’ha embarcat recentment, com la fabricació juntament amb GDELS-Santa Bárbara de sistemes llança-ponts perquè vagin col·locats sobre vehicles blindats. Gutmar és obra de Joan Martorell i Bernabé Gutierrez, que la van fundar el 1951. Avui són uns 110 treballadors i la propietat se la reparteixen els fons Lauria Partners i Hyperion (el fons de Pablo Casado).
NEXTRET
Es tracta d’una empresa amb seu a Barcelona de serveis TIC que té el focus posat en solucions de ciberseguretat, infraestructures IT i desenvolupament de software a mida. És una de les que figuren al Catàleg de la Indústria Espanyola de la Defensa per la seva capacitat de desplegament de projectes complexos de seguretat de la informació. Segons defineix la mateixa companyia, són la primera start-up d’enginyeria nascuda a La Salle (Universitat Ramon Llul) el 1993. Avui treballa amb noms tan coneguts com Amazon Web Services (AWS), Cisco, HP, Huawei, IBM i Microsoft.
GRUPO SIRT
És una empresa de ciberseguretat i serveis gestionats amb seu a Barcelona i amb capacitats en el camp de la defensa pels seus treballs de protecció d’infraestructures crítiques, monitoratge de sistemes C2/C4ISR o les seves propostes de gestió d’incidents. De fet, és proveïdora d’Indra. La van fundar l’any 1998 David Garriga i Froy López, actualment representat en l’accionariat per la seva germana Carmen López. La qüestió és que l’empresa continua sent familiar, malgrat haver incrementat la seva plantilla fins arribar a les 500 persones i vorejar un volum anual de negoci de 100 milions d’euros.
GAMO OUTDOOR
Des de Sant Boi de Llobregat, Gamo Outdoor és fabricant de carrabines i de pistoles d’aire comprimit, amb més de 60 anys d’experiència. Dissenyen, fabriquen i venen armes d’aire per a tir esportiu i recreatiu, balins i accessoris com silenciadors.
DAUNERT
Localitzada a Cornellà de Llobregat i amb 104 anys d’experiència, Daunert és una empresa especialitzada en mecanització de precisió per a armament i sistemes de defensa, així com mecanització de peces per a munició o sistemes d’artilleria i components per a la indústria aeroespacial i dedefensa. A més de Gamo i Daunert, a Catalunya consten sis empreses classificades dins del CNAE 2540 Fabricació d’armes i municions. No cal que hagin col·laborat amb el Ministeri de Defensa (de fet, moltes estan més centrades en el tir esportiu), però sí que fabriquen directament armes, amb la qual cosa la seva participació en aquesta indústria és directa.
SPS DC CUSTOM ARMORS
Ubicada a Ripollet (Vallès Occidental), és una empresa dissenyadora i distribuïdora d’armes curtes, especialitzada en pistoles per a tir esportiu i alguns models per a ús policial o professional.
ESMETAVI
Ubicada a Torelló (Osona), aquest fabricant metàl·lic està especialitzat en l’estampació i ocultació de peces i components de precisió. Treballa sobretot per a sectors industrials que requereixen virolles (unes abraçadores de metall que es posen com a ornament en alguns instruments) o cossos metàl·lics.
WN EXTREME POLYMER RESEARCH
Ubicada a Ripoll, aquesta és una pime tecnològica especialitzada en el disseny i la fabricació d’armes de foc, munició i components associats, amb enfocament en materials polimèrics avançats. El seu objecte social inclou armes per a usos militars, de defensa, policials i esportius.
GBV BULLETS
Ubicada a Berga, és una microempresa cooperativa especialitzada en la producció de bales i components per a armes portàtils. Opera sobretot en el segment de tir esportiu i caça.
RG BULLETS TIPS
Ubicada a Vilanova del Vallès, és una micropime dedicada a transformar metalls (sobretot plom) i a la fabricació de puntes de bala i components per a munició d’armes curtes.
NIDEC
Ubicada a Sant Celoni (Vallès Oriental) fa més de 25 anys que es mou en el sector del material policial, la seguretat personal i la defensa. El seu objecte social és la importació, fabricació, comercialització, distribució i venda d’armilles antibales, escuts balístics, cascos antiavalots, fundes per a armes i pals de defensa.
