Les matriculacions s’acceleren a Girona: gairebé un 20% més en els primers quatre mesos de l’any
Les comarques gironines sumen quasi 5.000 matriculacions entre gener i abril
El mercat del vehicle nou ha premut l’accelerador a les comarques gironines en l’arrencada del 2026. Entre gener i abril, a la província de Girona s’han matriculat 4.990 turismes i totterrenys, un 19,1% més que en el mateix període de l’any passat. L’abril ha confirmat aquesta tendència a l’alça amb 1.316 matriculacions, un creixement del 32,3% respecte al mateix mes del 2025, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.
L’impuls arriba sobretot de la mà dels particulars, que acumulen 3.598 matriculacions fins a l’abril, un 17,3% més, però també de les empreses, que creixen amb més força, fins a les 1.317 unitats i un increment del 30,6%.
Per tipus de combustible, el dièsel continua perdent pes i ja només representa el 3,31% del mercat gironí acumulat, amb 165 operacions en quatre mesos, gairebé un 40% menys que fa un any. La majoria de les vendes a Girona en el primer quadrimestre de l’any corresponen a vehicles amb combustibles alternatius, és a dir cotxes híbrids, elèctrics o de gas, amb 3.645 matriculacions, un 73% de les vendes a la demarcació. La venda d’aquest tipus de cotxes a les comarques gironines creix un 35,6% en comparació amb l’any passat.
Els cotxes de gasolina són els segons pel que fa a la quota de mercat a Girona, amb un 23,6% de les operacions. En total, el mercat automobilístic gironí suma 1.180 matriculacions de turismes de gasolina, amb una caiguda del 3,9%.
Més de 46.000 cotxes
Catalunya ha registrat 11.830 matriculacions de turismes a l’abril, un 20,6% més que en el mateix mes de l’any anterior. Segons dades d’Anfac, el creixement s'ha vist impulsat pels vehicles electrificats, que han crescut un 55% i ja representen prop d’un de cada tres cotxes venuts. En concret, a l’abril s'han matriculat més de 3.500 unitats, mentre que en l’acumulat de l’any ja superen les 12.600. Així mateix, el mercat català representa un 11,1% del total estatal, mantenint-se com el segon en volum, només per darrere de Madrid. En el conjunt dels quatre primers mesos de l’any, les matriculacions a Catalunya s'han enfilat fins a les 46.169 unitats, amb un increment del 13% i una quota de l'11,3%.
Per tipologies, els híbrids continuen liderant el mercat, amb més de 5.500 unitats matriculades a l’abril i un creixement superior al 30%, mentre que els vehicles de combustió mantenen una evolució més continguda, segons l'agència ACN.
En el conjunt de l’Estat, el mercat de l’automòbil ha registrat 106.862 turismes matriculats a l’abril, un 8,4% més que fa un any. El creixement ve impulsat principalment per les tecnologies alternatives, que ja representen el 72,3% de les vendes mensuals, amb 77.271 unitats, un 26,7% més en termes interanuals.
Dins d’aquest segment, els vehicles electrificats —elèctrics purs i híbrids endollables— consoliden la tendència a l’alça amb 22.758 turismes venuts (+42,5%), fet que els situa per sobre del 21% de quota de mercat. Per contra, les matriculacions de turismes de gasolina cauen un 19,9% a l’abril, fins a les 25.618 unitats, mentre que les de dièsel s'ha reduït un 28,8%, amb 3.973 vehicles.
