Luis Garvía, expert en economia: «Ens hauríem de començar a jubilar a partir dels 72 anys»

L’economista adverteix sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions

Luis Garvía adverteix del final de les pensions / Sport

Javier Fidalgo

La sostenibilitat del sistema públic de pensions és una de les preocupacions més grans per als ciutadans espanyols. La Comissió Europea ha advertit que l’envelliment de la població augmentarà la despesa en pensions, sanitat i dependència.

A partir d’aquest any 2026, els treballadors que vulguin sol·licitar la pensió de jubilació poden haver d’esperar una mica més del que s’esperava. Segons les últimes previsions, l’edat legal de jubilació podria incrementar-se fins als 66 anys i 10 mesos.

El 2013 es va aprovar una reforma de pensions que incloïa una pujada progressiva de l’edat legal de jubilació. L’objectiu d’aquesta mesura era mantenir l’equilibri entre treballadors en actiu i pensionistes.

Tanmateix, l’expert en economia Luis Garvía ha assenyalat al programa Y ahora Sonsoles que el problema persisteix: «L’esperança de vida fa 20 anys era de 74 anys; ara vivim 84 anys».

Segons l’economista, cada vegada hi ha més diferència entre el nombre de pensionistes i els treballadors en actiu. L’augment de l’esperança de vida, la baixa natalitat o la precarietat laboral són alguns dels factors que més influeixen en aquest context.

«Fa 20 anys cotitzaven cinc persones per cada jubilat; ara només en són 2,3», destaca el professional. En aquest sentit, s’ha produït un increment de la despesa vinculada a les pensions de jubilació, la dependència i les cures de llarga durada.

Per aquest motiu, Garvía té clar quin hauria de ser el canvi per equilibrar el sistema de pensions: «Ens hauríem de començar a jubilar a partir dels 72 anys, segons càlculs matemàtics, perquè surtin els números».

«Si mirem la gent que neix a Espanya i mirem la gent que es jubila, el problema és que no estem millor que fa 10 anys», sentencia l’expert al programa d’Antena 3.

