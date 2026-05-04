La química gironina Concentrol aterra al Brasil per créixer al mercat sud-americà
L’empresa de Riudellots de la Selva obre una filial a São Paulo amb una inversió inicial de 115.000 euros
L’empresa química gironina Concentrol, amb seu a Riudellots de la Selva, ha obert una filial al Brasil per reforçar la seva presència al mercat sud-americà. La companyia familiar, especialitzada en la fabricació de solucions químiques per a diferents sectors industrials, ha instal·lat la nova delegació a São Paulo, en una operació que suposa la seva quarta filial internacional i la tercera al continent americà.
El projecte ha comportat una inversió inicial de 115.000 euros i ha comptat amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, a través d’un ajut de prop de 40.000 euros de la línia de multilocalització.
Amb aquesta obertura, Concentrol vol guanyar pes en una regió que fins ara representa el 3% de les seves vendes internacionals. L’objectiu de la companyia és que, amb l’impuls de la filial brasilera, el mercat sud-americà arribi a suposar entre el 10% i el 15% de les vendes internacionals l’any 2028.
Un mercat estratègic
La nova oficina de São Paulo arrenca amb un equip inicial de tres persones. Segons Astrid Guàrdia, directora de Finances & Controlling i Persones, i adjunta a la Direcció General de Concentrol, la implantació respon a la voluntat de ser més a prop dels clients de la zona. "Hem obert la nostra filial a São Paulo per reforçar l’atenció i proximitat amb els nostres clients de la regió, que ens demanaven que hi fóssim presents des d’allà", explica.
Guàrdia destaca que el Brasil és un mercat estratègic per a la companyia, tant per la seva dimensió com pel seu paper dins l’economia sud-americana. "Volem proporcionar tot el servei i les solucions que requereix el mercat sud-americà, amb el Brasil com a actor clau, ja que parlem d’un país amb més de 200 milions d’habitants i amb una de les economies més dinàmiques de la regió", remarca.
Desenvolupament de Negoci de la línia de Food Processing Aids de Concentrol, Rafael Fernández, assenyala que la companyia vol expandir-se cap a la resta del Mercosur, amb països com el Paraguai, l’Uruguai i l’Argentina, i més endavant arribar també a Xile i Colòmbia. A escala global, Concentrol preveu que el pes conjunt de les seves filials del Brasil, els Estats Units i la Xina passi del 16% actual al 21% del total del negoci en un horitzó d’un any.
La companyia comercialitza més de 500 productes que intervenen en processos de producció de diferents sectors industrials. La seva activitat s’estructura en quatre grans línies: agents desemmotllants per a escumes de poliuretà, utilitzats en indústries com l’automoció o el calçat; solucions per al processament d’aliments, com recobriments per a formatges i embotits i antiescumejants alimentaris; additius per al poliuretà, i additius per a diverses indústries, com antiescumejants per a pintures o per al tractament d’aigües residuals.
Actualment, el mercat europeu concentra el 75% de la facturació global de Concentrol. El segueixen els Estats Units, el Canadà i Mèxic, amb el 8,5%; l’Orient Mitjà i l’Àfrica, amb el 5%; la Xina, amb el 4,5%, i l’Amèrica del Sud, amb el 3%.
Fundada el 1941 a les Planes d’Hostoles, a la Garrotxa, Concentrol té avui la seu i el centre productiu a Riudellots de la Selva. Amb la nova filial brasilera, la companyia suma delegacions internacionals a la Xina, els Estats Units, Mèxic i el Brasil, i comercialitza els seus productes a més de 80 països. L’empresa disposa d’una plantilla global de 165 treballadors i va tancar el 2025 amb una facturació de 36 milions d’euros.
Substituir derivats del petroli
La internacionalització de Concentrol coincideix també amb l’aposta de la companyia per avançar cap a una química més sostenible. En aquest àmbit, l’empresa gironina i el grup de recerca LEPAMAP-PRODIS de la Universitat de Girona han sumat esforços en el projecte EMULCEL, una aliança que vol contribuir a la transició cap a la química verda. La iniciativa se centra en el desenvolupament de nanofibres de cel·lulosa procedents de fonts vegetals renovables, com el pi o l’eucaliptus, amb l’objectiu de reduir la dependència dels derivats del petroli en la fabricació d’emulsions i dispersions d’ús industrial.
El projecte, que compta amb el suport d’ACCIÓ i un pressupost de gairebé 500.000 euros, ja ha validat la tecnologia en laboratori i es troba a l’equador de la seva execució, abans d’afrontar la fase de pilotatge industrial. Aquesta innovació sostenible es preveu aplicar en sectors com l’alimentació i l’etiquetatge, en un context en què la indústria química busca alternatives al petroli i s’adapta a les exigències ambientals europees. «A Europa estem sota una necessitat de treure al mercat productes que tinguin ja des del seu disseny un sentit ecològic i pensar molt en la seva reutilització i en l’economia circular», afirma Jaume Guardia, president de Concentrol.
