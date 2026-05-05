Testaments Catalunya
Morir sense testament a Catalunya: així s’aplica la successió intestada i qui pot heretar el patrimoni
La gestió de les herències sense testament a Catalunya busca resoldre malentesos i assegurar la distribució dels béns
Alejandro Navarro
La manca de testament, de vegades, pot tenir conseqüències per als familiars, sobretot pel que fa als tràmits burocràtics i responsabilitats legals. A Catalunya, ens trobem amb la modalitat de successió intestada, que s’aplica quan una persona mor sense deixar hereus per escrit mitjançant un testament.
D’aquesta manera, com que no hi ha constància per escrit dels hereus legítims, la normativa catalana s’ocupa de resoldre malentesos. Ara bé, aquest marc legal només afecta un grup específic de parents: fills, vidus, progenitors, avis i parents col·laterals (germans, oncles, nebots o cosins).
Un ordre de preferència per als parents hereus
Com a última alternativa quan no existeix cap hereu legítim o digne, en certs casos, la Generalitat pot convertir-se en la beneficiària, i ocupar-se així de la gestió d’aquesta herència. Tot el que fa referència a aquestes successions intestades queda regulat a partir de l’article 441-1 del Llibre quart del Codi Civil de Catalunya.
Tal com s’ha esmentat anteriorment, la normativa catalana de successions estableix un ordre jeràrquic a l’hora d’accedir a l’herència:
- Descendents
- Cònjuge vidu i convivent en parella estable supervivent
- Ascendents
- Parents col·laterals
- Generalitat de Catalunya
En el cas de la Generalitat com a beneficiària, l’accés de l’organisme públic a l’herència només podrà fer-se si s’ha comprovat que no existeix cap hereu amb un grau de parentiu present a la llista.
Més tard, a l’hora de distribuir els béns dins dels fons públics del govern autonòmic, es consideraran, en primer lloc, les institucions públiques d’assistència social o les relacionades amb la divulgació de l’art i la cultura. A més, es tindrà en compte el municipi on el difunt va viure mentre construïa aquest patrimoni heretable.
Com sol·licitar una successió intestada
En tot cas, a l’hora de confirmar si una persona va deixar per escrit la manera de dividir els seus béns, les parts interessades hauran de sol·licitar un certificat d’últimes voluntats davant la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, sigui de manera presencial o mitjançant els canals oficials en línia.
A més, aquest procediment s’haurà de fer almenys 15 dies hàbils després de la defunció. Un cop s’hagi comprovat l’existència de béns per heretar, però sense testament, aleshores es farà una escriptura de declaració d’hereus abintestat, que permetrà així rebre l’herència encara que no existeixi un testament previ.
