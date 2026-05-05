Girona suma gairebé 12.000 llocs de treball en plena arrencada de la temporada turística
L’atur cau un 3,78% a l’abril i deixa les comarques gironines per sota dels 27.000 desocupats, amb 1.052 persones menys a les llistes
Les comarques gironines han entrat de ple en la dinàmica laboral de la temporada turística. Després d’un primer trimestre més fred per al mercat de treball, l’abril ha marcat un punt d’inflexió clar: la província ha sumat 11.712 llocs de treball en només un mes i ja arriba als 379.443 afiliats a la Seguretat Social, un 3,18% més respecte al març. Aquesta pujada coincideix amb l’efecte de la Setmana Santa, que aquest any s’ha repartit entre finals de març i l’abril, i amb les primeres contractacions vinculades a l’hostaleria, el comerç i els serveis turístics.
Aquesta pujada se suma a la que ja es va registrar al març, quan l’inici de la temporada turística i l’efecte de la Setmana Santa també van donar impulsar al mercat laboral gironí. Aleshores, les comarques gironines van sumar 7.212 afiliats més a la Seguretat Social, fins a arribar als 367.731 treballadors donats d’alta, un 2% més que al febrer.
L’embranzida també s’ha notat en les llistes de l’atur. Segons les dades del Ministeri de Treball, l’abril s’ha tancat amb 26.815 persones desocupades a les comarques gironines, 1.052 menys que al març. En termes percentuals, la baixada és del 3,78%.
El sector serveis ha estat, de llarg, el principal motor d’aquesta millora. Dels més de mil aturats que han deixat les llistes durant l’abril, 860 provenen d’aquest àmbit, que inclou hotels, restaurants, botigues i bona part de l’activitat vinculada al turisme. És a dir, vuit de cada deu persones que han sortit de l’atur aquest mes ho han fet en el sector que tradicionalment estira l’economia gironina quan s’acosta l’estiu.
La resta de sectors també han contribuït al descens, tot i que amb xifres molt més discretes. La construcció ha reduït l’atur en 57 persones, la indústria en 50 i l’agricultura en 18. A més, 67 persones que no tenien una feina anterior registrada també han trobat ocupació durant l’abril.
Millors dades que fa un any
La millora no és només mensual. En comparació amb l’abril de l’any passat, les comarques gironines tenen ara 1.731 aturats menys, un descens interanual del 6,06%. També hi ha més afiliats que fa dotze mesos, en concret, 7.396 més, cosa que representa un augment de l’1,99%.
Tot i això, les dades també mostren que l’atur continua concentrant-se sobretot en el sector serveis, on encara hi ha 18.793 persones desocupades. Per darrere se situen la indústria, amb 3.061 aturats; la construcció, amb 2.123; i l’agricultura, amb 569. També hi ha 2.269 persones inscrites a l’atur sense una ocupació anterior registrada.
Per perfil, més de la meitat dels aturats gironins són dones. En concret, representen el 57,38% del total, amb 15.388 desocupades. Les dades del Ministeri també indiquen que hi ha 1.859 joves menors de 25 anys inscrits a les llistes de l’atur.
Caiguda per sobre de la mitjana
El comportament gironí s’emmarca en una tendència general de descens de l’atur arreu de Catalunya, però amb una intensitat superior a la mitjana catalana. Al conjunt de Catalunya, l’atur ha baixat un 2,77% a l’abril, amb 8.949 persones menys inscrites. A Girona, el retrocés ha estat del 3,78%, només lleugerament per sota de Tarragona, on la caiguda ha estat del 3,82%. A Barcelona, l’atur ha baixat un 2,50%, i a Lleida, un 2,62%. Aquesta evolució dona continuïtat al comportament del març, quan l’atur va baixar un 2,98%, amb 857 persones menys inscrites a les oficines de treball, i Girona va ser la demarcació catalana on més va recular la desocupació en termes percentuals.
La contractació també reflecteix l’impacte de l’inici de la temporada, tot i que repartit entre març i abril. Durant aquest últim mes s’han signat 23.636 contractes a les comarques gironines, pràcticament els mateixos que al març, amb una diferència de només 22 contractes. D’aquests, 11.560 han estat indefinits.
