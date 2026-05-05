Un de cada tres fraus elèctrics a Espanya es produeix a Catalunya
Endesa va detectar-ne 24.347 casos l’any passat a la comunitat, un increment del 7%
Sabina Feijóo Macedo
Un de cada tres fraus elèctrics detectats per Endesa a Espanya el 2025 es va produir a Catalunya. En total, la seva filial de xarxes, e-distribución, hi va registrar 24.347 casos, un 7% més que l’any anterior: uns 67 al dia (tres per hora). L’energia defraudada va superar els 486 GWh, l’equivalent al consum anual de prop de 140.000 llars.
Entre els casos, només un 5% dels fraus detectats correspon a petits subministraments domèstics amb una potència contractada inferior als 3 kW. El gruix –el 52% de l’energia robada– va recaure sobre indústries, negocis, grans consumidors i, de forma creixent, plantacions il·legals de cànnabis en interiors, una problemàtica que la mateixa Endesa assenyala com especialment intensa a Catalunya i Andalusia.
Quant a les modalitats, a prop del 60% dels casos catalans va correspondre a pedaços directes sense cap contracte previ, mentre que el 40% restant es va produir en instal·lacions amb subministrament legal però manipulat.
A nivell espanyol, e-distribución va tancar 72.700 expedients per manipulacions de la xarxa, la xifra més alta dels últims cinc anys i 1.700 més que el 2024. La mitjana equival a 200 fraus desmantellats cada dia, més de vuit per hora. En el conjunt del lustre 2021-2025, la companyia ha recuperat més de 3.750 GWh, una quantitat comparable al consum anual de més d’un milió de llars i que equival a la suma de Barcelona i Sevilla, va apuntar ahir l’empresa en el seu comunicat.
Plantacions de cànnabis
En el conjunt, les plantacions indoor de marihuana concentren el 26% de tota l’energia recuperada en els fraus dels últims cinc anys. Només el 2025, e-distribución va desmantellar la instal·lació elèctrica que alimentava al voltant de 1.850 plantacions d’aquestes característiques, amb una energia recuperada de 182,7 milions de kWh. En total, entre 2021 i 2025 s’han desarticulat prop de 10.600 instal·lacions d’aquest tipus, sempre en operacions conjuntes amb les forces de seguretat.
L’impacte sobre les xarxes locals és molt elevat. Segons Endesa, una plantació indoor mitjana pot arribar a consumir tanta electricitat com unes 80 llars. En algunes zones, la potència elèctrica disponible arriba a multiplicar per cinc la contractada legalment; tot i així, l’alt volum de frau acaba saturant igualment les instal·lacions.
La companyia també remarca el risc que assumeixen els seus empleats sobre el terreny, on en els últims quatre anys s’han registrat prop d’un centenar d’incidents de violència física i només el 2025 es van comptabilitzar 58 agressions durant treballs de desmantellament.
Subscriu-te per seguir llegint
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
- Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
- L’abandonament de vaixells creix en els ports esportius gironins i catalans
- Max Navarro: 'treballo molt i soc conscient que no tothom té les mateixes oportunitats que jo