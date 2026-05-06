Endesa guanya 725 milions d'euros nets el primer trimestre de l'any, un 24% més que el 2025

Els beneficis abans d'impostos han crescut un 14%, de 1.431 milions a 1.632

Seu de l'empresa Endesa. / Endesa

Endesa ha guanyat 725 milions d'euros nets el primer trimestre de l'any, un 24% més que en el mateix termini del 2025, segons el compte de resultats que ha fet públic aquest dimecres. La xifra s'ha obtingut tot i que els ingressos han baixat un 1%, de 5.899 a 5.824 milions. La companyia ha disminuït un 6% els costos fixos d'explotació, de 552 a 521 milions, de tal manera que ha aconseguit un EBITDA (Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions) de 1.632 milions, davant dels 1.431 de l'any passat, un 14% més. L'empresa considera que les xifres entronquen amb l'objectiu d'aconseguir un ebitda d'entre 5.800 i 6.100 milions i un benefici d'entre 2.300 i 2.400 per al conjunt de l'exercici del 2026.

La companyia energètica assegura que els resultats s'han obtingut gràcies, primer, a la gestió "eficient i disciplinada" de la xarxa sota el nou marc retributiu i, segon, a la resiliència dels negocis liberalitzats de generació i comercialització "en un entorn d'incertesa geopolítica i volatilitat en els mercats".

Entre el gener i el març, la generació d'electricitat ha crescut un 8%, fins als 14,2 TWh, "gràcies a l'aportació més gran de les renovables", amb representació especial de la hidràulica, amb els embassaments en cotes de rècord, un volum de vendes liberalitzades de 18 TWh en total i un creixement del 3% en la base de clients del mercat lliure, fins a 6,4 milions.

Pel que fa al deute net, ha crescut un 5% el primer trimestre de l'any en relació amb el mateix període del 2025, fins als 10.600 milions d'euros. El cost mitjà del deute, afirma l'empresa, es va reduir al 3,1%, dues dècimes menys que a final de l'any anterior.

