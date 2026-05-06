Més de 5.300 treballadors van participar el 2025 en programes de formació contínua i orientació professional a Girona
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya va destinar 2,86 milions d’euros a programes per a persones treballadores ocupades a la demarcació
Un total de 5.317 persones treballadores ocupades van participar l’any 2025 a les comarques de Girona en programes de formació contínua i orientació professional subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. La inversió destinada a la demarcació va ser de 2,86 milions d’euros.
La major part dels participants, 4.796 persones, van seguir algun dels 268 cursos subvencionats. Les formacions amb més demanda van ser les de competències transversals, que inclouen idiomes, competències digitals, gestió i habilitats personals, amb un 18,9% del total. També van destacar els cursos de serveis socioculturals i a la comunitat, amb un 14,6%; comerç i màrqueting, amb un 13,6%; administració i gestió, amb un 12,6%, i hostaleria i turisme, amb un 7,2%.
Pel que fa al perfil de les persones participants en la formació, el 54,6% van ser dones i el 45,4%, homes. La franja d’edat amb més presència va ser la de 45 a 54 anys, amb un 31,3%, seguida de la de 35 a 44 anys, amb un 22,5%. També hi van participar persones de 55 anys o més, que van representar el 17%; de 26 a 34 anys, amb un 16,7%, i de 16 a 25 anys, amb un 12,5%.
Per nivell d’estudis, el grup més nombrós va ser el de persones amb ESO o graduat escolar, amb un 32,6%, seguit de les persones sense titulació, amb un 20,2%. Les persones amb titulació universitària van representar el 13,5%; les que tenien FP de grau mitjà, l’11,1%; batxillerat, el 10%, i FP de grau superior, el 7,8%.
El 92,5% de les persones participants van fer formació presencial, mentre que el 7,5% van optar per la teleformació. Per durada, el grup més nombrós va ser el de les persones que van fer entre 21 i 40 hores de formació, amb un 44%. Un 23,8% va cursar entre 41 i 100 hores; un 17,8%, entre 11 i 20 hores; un 10,9%, entre 1 i 10 hores, i un 3,6%, més de 100 hores.
A més dels cursos, 521 persones treballadores ocupades de les comarques gironines van participar en el programa Projecta’t, orientat a millorar la carrera professional, canviar de sector o iniciar un projecte per compte propi. En aquest programa, les dones també van ser majoria, amb un 57% del total.
Coincidint amb la presentació d'aquestes dades, el director del Consorci, Lluís Font, ha visitat aquest dimecres dues entitats de formació d’Olot: FES Olot i KREAS. La primera ofereix enguany cursos subvencionats en àmbits com el turisme, l’energia solar fotovoltaica, la rehabilitació d’edificis, la poda i la soldadura. KREAS, centre vinculat a la Universitat de Vic i especialitzat en l’àmbit agroalimentari, ofereix formació ramadera i alimentària i participa en el Projecta’t. Per al 2026, el Consorci preveu destinar 2,42 milions d’euros a la demarcació de Girona per formar i orientar unes 4.600 persones.
