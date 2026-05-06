Nestlé concreta l’impacte de l’ERO a Girona: 12 treballadors afectats i un mes de negociacions per davant
L’empresa obre el període de consultes amb els sindicats, que qüestionen les causes de l’expedient i en reclamen la retirada
La incertesa que planava sobre la planta de Nestlé a Girona des que la multinacional va anunciar l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) ja té una primera concreció. La companyia preveu que l’ERO anunciat afecti 12 treballadors de la fàbrica de Girona, segons ha comunicat aquest dimecres la direcció als representants sindicals en la primera reunió formal del període de consultes. D’aquests 12 llocs de treball, 5 corresponen a personal empleat i 7 a obrers.
La companyia ha posat així xifra a l’impacte que tindrà a Girona l’expedient de regulació d’ocupació que afecta 301 treballadors a tot l’Estat i que s’emmarca, segons l’empresa, en un procés de "transformació operativa" per adaptar-se a l’evolució del mercat, l’augment dels costos, l’automatització, la digitalització i el creixement de la marca blanca.
A Catalunya, l’afectació total comunicada és de 178 treballadors: 158 a l’oficina central d’Esplugues, 12 a Girona i 8 a Reus. La planta gironina, amb una plantilla d’unes 900 persones, té un pes destacat dins l’activitat industrial de Nestlé a l’Estat i està especialitzada en la producció de cafè soluble Nescafé i càpsules Dolce Gusto.
El president del comitè d’empresa de Nestlé a Girona, Lluís Parra, ha explicat que la direcció els ha lliurat tota la documentació vinculada al procediment i que ara la part social l’haurà d’analitzar per determinar si l’expedient té fonament. "Ara hem de valorar si l’ERO creiem que és legal o no té motiu", ha afirmat Parra després de la reunió.
La trobada d’aquest dimecres ha servit per constituir la mesa negociadora, formada per 13 representants sindicals. La UGT hi té 5 membres, CCOO 4, la CGT 2, CSIF 1 i USO 1. A més, s'ha fixat el calendari del període de consultes, que s’allargarà com a màxim 30 dies. Les pròximes reunions estan previstes per al 15 de maig, els dies 20 i 21, 27 i 28, i finalment els dies 2, 3 i 4 de juny.
