Vueling no preveu recàrrecs en el preu dels bitllets d'aquest estiu
L'aerolínia trasllada un missatge de "tranquil·litat" a les reserves fetes
Vueling no preveu interrupcions en el subministrament de combustibles aquest estiu ni recàrrecs en el preu dels bitllets. L'aerolínia assegura que opera el seu programa de vols "segons el previst" i trasllada un missatge de "tranquil·litat i confiança" en les reserves ja fetes. Així mateix, diu que "en cap cas" aplicarà recàrrecs en els vols ja comprats, encara que s'incrementi el cost del combustible. Vueling, la principal aerolínia de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat, ha fet el comunicat després que en les últimes setmanes algunes aerolínies hagin posat sobre la taula plans de contingència per l'encariment del querosè, el carburant dels avions, arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
