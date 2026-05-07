Un centenar d’auditors es reuneixen a Girona per abordar l’impacte de la IA en el sector
L'alcalde de Girona destaca la importància dels economistes auditors i alerta que la IA no pot reemplaçar el contacte humà
La VIII Jornada d’Auditoria i Comptabilitat – Memorial Xavier Amargant ha aplegat aquest dijous a Girona un centenar d’auditors i auditores d’arreu de Catalunya per debatre els principals reptes del sector, amb un focus especial en l’impacte de la intel·ligència artificial en la professió. La trobada, organitzada per la seu gironina del Col·legi d’Economistes de Catalunya, se celebra al llarg de dos dies coincidint amb el festival Girona, Temps de Flors i s’ha consolidat com un espai de referència per a professionals de l’auditoria i la comptabilitat.
L’acte inaugural ha comptat amb la participació de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy; i la presidenta de la seu gironina de l’entitat, Rosaura Jiménez.
Durant la seva intervenció, Salellas ha reivindicat la tasca dels professionals del sector i ha assegurat que “els economistes auditors sempre estan presents, encara que moltes vegades no són del tot visibles”. L’alcalde també ha defensat que la intel·ligència artificial “ha arribat per ajudar a millorar”, però ha advertit que “no pot substituir el contacte humà”.
La ponència inaugural ha anat a càrrec del president de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, Santiago Durán, que ha analitzat els riscos associats a l’ús de la IA en l’auditoria, com ara els biaixos de les eines tecnològiques, la possible pèrdua de confidencialitat de les dades o l’impacte en l’escepticisme professional.
Al llarg de la jornada també s’han tractat qüestions vinculades als processos de reestructuració empresarial, els sistemes de gestió de qualitat, les proves d’auditoria i els nous reptes reputacionals relacionats amb la ciberseguretat i la intel·ligència artificial. La trobada es clourà aquest divendres amb la participació del president del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, i del president del Registro de Economistas Auditores del mateix organisme, Emilio Álvarez.
