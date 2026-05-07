Els ports esportius catalans creixen en ocupació i tanquen el 2025 amb un 80,5% de mitjana
El president de ACPET, Rai Roca, admet que la saturació dels amarradors públics hi ha contribuït
Els ports esportius i turístics catalans estan registrant una tendència a l'alça en l'ocupació dels seus amarradors. Durant el 2025, els 48 ports que integren l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET) han tingut una ocupació mitjana del 80,5%. La xifra, segons el president de l'ACPET Rai Roca, s'explica en part per la saturació que presenten els amarradors de Ports de la Generalitat, però també per una tendència a la desestacionalització -a la Costa Brava la temporada ja s'allarga de maig a octubre-. Un altre dels aspectes que Roca destaca és la consolidació dels ports esportius catalans a rebre embarcacions en trànsit. Durant el 2025, n'hi ha hagut unes 16.000 que hi ha fet gairebé 70.000 pernoctacions.
Els ports esportius catalans estan experimentant un creixement en l'ocupació mitjana. En l'informe anual que l'ACPET ha presentat aquest dijous a les XXII Jornades Tècniques de Ports de Catalunya, els 48 concessionaris que integren l'entitat compten amb 20.495 amarradors repartits per la geografia de la costa catalana.
Durant l'any passat, aquestes instal·lacions van tenir una ocupació que va superar el 80% i amb un total de 12.277 embarcacions amb port base. Això significa que són embarcacions amb una estada superior als sis mesos.
Roca afirma que es tracta de xifra molt bona i que confirma una tendència a l'alça. Això s'explicaria, en part, per la saturació que presenten els amarradors de la Generalitat, que en moltes poblacions costaneres estan ja al límit d'ocupació i amb llargues llistes d'espera.
El president de l'ACPET recorda que el pla de Ports vigent, amb horitzó el 2030, no preveu la construcció de noves instal·lacions. "Això fa molts anys que és així i, efectivament, a Catalunya, el port més gran és el Port Ginesta, que té uns 1.300 amarradors, i la majoria de les instal·lacions són mitjanes i petites", remarca Roca.
En aquest sentit, afirma que la postpandèmia va provocar una tendència al gaudi de la naturalesa, ja sigui per terra i mar. "Aquest efecte ha provocat un procés d'anar millorant l'ocupació al llarg de l'any", precisa. D'això, la Costa Brava, diu, n'és un exemple perquè s'ha aconseguit una clara desestacionalització i allargar la temporada de maig a octubre.
Aquesta tendència, afirma, ha afavorit també que l'ocupació amb port base "augmenti".
Més vaixells internacionals en trànsit
D'altra banda, també s'estan consolidant els ports catalans com a punts de referència nàutica a la Mediterrània. Així ho constaten les dades de pernoctacions de vaixells amb bandera internacional. Durant tot l'any passat, n'hi ha hagut unes 16.000 que hi ha fet gairebé 70.000 pernoctacions. D'aquestes, un 66% han estat en vaixells amb bandera estrangera. Un fet que, segons l'associació, consolida Catalunya com a "destinació nàutica mediterrània de referència".
"Optimitzar" els recursos
Roca creu que tot plegat obliga a fer una mirada al futur centrada en una "optimització dels espais i dels amarradors". "Estem immersos en un procés de transició ecològica i, per tant, actuar sobre el litoral és complicat", diu. En aquest sentit, afirma que cal trobar sistemes de gestió de les estades que permetin que "amb el mateix nombre d'amarradors es puguin atendre més embarcacions". "També penso que l'oferta de lloguer d'embarcacions facilitarà que hi hagi més gent que pugui accedir a la navegació", afegeix.
Entre les altres dades que s'han fet públiques a Roses aquest dijous, també hi ha l'ocupació laboral del sector, que se situa en els 3.585 treballadors entre els fixes directes, els temporals i els subcontractats o els visitants que han participat en activitats nàutiques, que superen els 1,4 milions.
L'abandonament d'embarcacions
Roca també s'ha referit a una de les problemàtiques que afronten els ports esportius i turístics: l'abandonament d'embarcacions. Sobre això, ha dit que no és "un problema nou", però ha dit que calen solucions per "agilitzar" uns processos que es poden arribar a allargar "anys". "El problema greu és el temps que tardem a fer aquestes tramitacions per poder treure el vaixell de l'aigua, subhastar-lo o desballestar-lo, si realment el valor de l'embarcació ja és proper a zero", afirma.
