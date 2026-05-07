El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
El centre comercial es renova amb l'arribada de la Botiga del Barça i TOUS, una exposició de motos Rieju i oci familiar cada diumenge de l'any
En un entorn on el comerç i el lleure busquen constantment com sorprendre el visitant, les comarques gironines tenen un punt neuràlgic que ha sabut evolucionar per convertir-se en molt més que una simple parada de pas. El centre comercial Gran Jonquera és un ecosistema viu que es posiciona com el destí ideal per a aquells que busquen combinar les darreres tendències de moda amb experiències culturals singulars i plans familiars a la província de Girona.
Més que compres, una experiència en constant canvi
L’activitat al centre comercial no s'atura mai, i aquesta primavera arriba amb una empenta renovada que demostra que el Gran Jonquera és, per dret propi, el paradís del shopping. La recent arribada de la Botiga del Barça i la firma de joieria TOUS són només el preludi d’una sèrie d’obertures, previstes per a les properes setmanes, que ampliaran encara més el ventall d'opcions per als compradors més exigents. Aquest dinamisme respon a una voluntat clara d'oferir sempre alguna cosa nova, evitant l’estancament i garantint que cada visita sigui una experiència diferent a l'anterior.
Però si hi ha un reclam que captivarà tant els amants del motor com els curiosos del patrimoni industrial català durant tot aquest mes de maig és, sense dubte, l'exposició de motocicletes clàssiques de la mítica marca Rieju i algunes altres marques de fabricació empordanesa. Una mostra en col·laboració amb el Museu de la Tècnica de l’Empordà i la col·lecció Cabaño, on es podran veure peces modernes de Tienda Moto (Olympia 2). Passejar entre aquestes joies sobre rodes és una oportunitat única per connectar amb la història del territori mentre es gaudeix d'una jornada de lleure. Aquesta aposta per la cultura i els esdeveniments de qualitat reforça la idea que aquest espai és un punt de trobada generacional on, més enllà de les compres, sempre passen coses interessants, des de tallers infantils fins a sortejos que mantenen viva la il·lusió dels visitants.
Per què triar el Gran Jonquera per als teus plans en família a Girona?
- Aparcament i accessibilitat: amb més de 3.000 places d’aparcament gratuït, l'arribada és ràpida i sense complicacions.
- Espai ‘pet friendly’: no cal deixar ningú a casa, les mascotes són benvingudes en aquest espai viu.
- Ofertes tot l'any: la seva proposta de valor permet trobar promocions en marques i productes a bon preu durant els 365 dies de l'any, sense dependre del calendari de rebaixes.
Horaris imbatibles
Un dels grans atractius que defineixen el Gran Jonquera és la possibilitat de trobar ofertes en marques de primer nivell durant tot l'any, sense haver d'esperar a les clàssiques èpoques de rebaixes. Tot i que sovint s'associa el bon preu amb conceptes temporals, aquí la filosofia és mantenir una competitivitat constant en els seus més de 70 establiments de moda, bellesa i salut. Aquesta proposta de valor, sumada a una atenció al client que inverteix constantment en seguretat i neteja, garanteix una estada confortable on el visitant només s’ha de preocupar de gaudir de les tendències de moda del 2026 i descobrir les noves botigues.
L'experiència es completa amb un horari d’obertura de botigues molt extens, amb la restauració oberta fins les 00h-01h i un servei de supermercat obert de 7h a 23h, ideal per a aquelles compres d'última hora abans de tornar a casa. En definitiva, el Gran Jonquera s'ha consolidat com un destí on venir a passar el dia sencer, combinant la necessitat de fer compres amb el desig de compartir moments d'oci de qualitat. Pels que no tenen plans aquesta primavera, acostar-se a l'Avinguda de Galícia a la Jonquera és una aposta segura per comprovar, de primera mà, com un centre comercial pot ser el motor d’activitat d’una comarca sencera.
On trobar el Gran Jonquera:
