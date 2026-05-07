El lloguer s’encareix un 17% a Girona mentre l’oferta continua desplomant-se
El preu mitjà a la capital gironina se situa en 791,88 euros el quart trimestre del 2025 i els contractes signats cauen un 11,36% en el conjunt de l’any
El mercat de lloguer va tancar el 2025 amb menys contractes signats i amb un increment notable dels preus, segons l’informe del quart trimestre elaborat per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona. El preu del lloguer a la ciutat de Girona es va encarir un 16,84% en un any, fins a situar-se en 791,88 euros de mitjana el darrer trimestre del 2025. L’increment es va produir en paral·lel a una nova caiguda dels contractes signats, que a la ciutat van disminuir un 11,36% en el conjunt de l’any. Per a l’entitat, la davallada dels contractes constata "es desploma" l’oferta disponible, una situació que continua tensionant el mercat
Les dades confirmen una tendència que ja s’havia evidenciat en informes anteriors i sobre la qual diferents veus del sector han advertit en reiterades ocasions. En concret, a la ciutat de Girona es van registrar 2.185 contractes durant el 2025, davant dels 2.465 de l’any anterior. La davallada és encara més pronunciada si es compara només el quart trimestre: entre octubre i desembre es van signar 517 contractes, un 16,88% menys que en el mateix període del 2024.
La situació no és exclusiva de la capital. Figueres va tancar l’any amb una caiguda del 14,75% dels contractes, mentre que a la zona de la Costa —que inclou Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Calonge i Platja d’Aro— el descens va ser del 7,1%. L’única població analitzada que trenca aquesta tendència és Olot, on els contractes van créixer un 7,65% en el balanç anual.
L’informe vincula aquesta reducció sostinguda del volum de contractes amb la disminució de l’oferta disponible, en un context que la Cambra atribueix a la "inseguretat jurídica dels arrendadors". Prenent com a referència el 2021, la caiguda dels contractes és elevada. Girona ha passat de 3.735 contractes anuals a 2.185, una caiguda del 41,5%.
Signes d’estabilització
Pel que fa als preus, Girona és el municipi on l’encariment anual va ser més intens. El lloguer mitjà va passar de 677,77 euros el quart trimestre del 2024 a 791,88 euros al mateix període del 2025. A Figueres, l’augment va ser més moderat, del 3,3%, fins als 578,22 euros. A Olot, el preu mitjà es va situar en 576,77 euros, un 6,62% més, i a la Costa va arribar als 787,87 euros, amb una pujada del 7,3%.
Tot i aquest increment interanual, l’estudi apunta que els preus mostren signes d’estabilització després d’anys de creixement continuat. A Girona, de fet, el preu mitjà del quart trimestre va baixar respecte al trimestre anterior, passant de 826,02 a 791,88 euros. Tot i això, la Cambra assenyala que els preus mitjans anuals del 2025 continuen sent els més alts de tot el període analitzat.
En perspectiva històrica, els lloguers han crescut amb força des del 2008, però de manera desigual segons el territori. A Girona ciutat, el preu mitjà anual ha passat de 569,34 euros el 2008 a 815,56 euros el 2025, un increment del 43,25%. A Figueres, l’augment ha estat del 14,43%; a Olot, del 28,51%, i a la Costa, del 27,72%.
La Cambra remarca que l’IPC acumulat entre desembre del 2007 i desembre del 2025 ha estat del 40,9%. Això situa Girona lleugerament per sobre de l’evolució de l’IPC en aquest període, mentre que la resta de zones analitzades han registrat increments clarament inferiors.
