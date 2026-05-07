El mercat de turismes d’ocasió a Girona recula un 7,3% a l'abril
Les vendes de cotxes de segona mà a Girona no segueix la tendència positiva de Catalunya, que creixen un 2,6% en el primer quadrimestre de l'any
El mercat de turismes de segona mà a les comarques gironines ha viscut un mes d'abril complicat, consolidant la tendència negativa del primer trimestre, en què el mercat gironí ja havia arrencat l'any amb registres per sota dels assolits el 2025. Segons les dades de les patronals del sector, a la província es van transferir 2.878 turismes durant l’abril, cosa que representa una caiguda del 7,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. Així, en el conjunt del primer quadrimestre, Girona acumula 12.127 turismes d’ocasió venuts, un 3,8% menys que fa un any.
Catalunya manté el tipus en l'acumulat de l'any
Aquesta realitat gironina torna a contrastar amb les dades globals de Catalunya, on el mercat de turismes mostra una major resiliència. Tot i que a l'abril les vendes han caigut lleugerament un 0,6% a tot el territori (23.381 unitats), el balanç del primer quadrimestre de 2026 continua sent positiu, amb un creixement acumulat del 2,6% i un total de 98.647 turismes venuts. Així, Catalunya ha tancat el primer quadrimestre amb un comportament millor que el conjunt de l’Estat, on les transferències han arribat a les 716.434 unitats, amb un lleuger increment del 0,1%.
Barcelona ha estat la província catalana que més ha pujat en vendes de turismes durant el mes d'abril amb un increment de l'1,5% i un total de 15.469 unitats, seguida de Tarragona que ha registrat un lleuger augment del 0,6% amb 3.335 unitats. Per contra, Girona i Lleida han obtingut xifres negatives, essent Lleida la que ha patit la caiguda més pronunciada amb un descens del 8,8% amb 1.699 turismes venuts.
L’impuls del vehicle elèctric
Malgrat la frenada en el volum total de vendes, el sector detecta segments amb un creixement exponencial. Les vendes de turismes elèctrics d'ocasió han pujat un 60% al mes d'abril, mentre que els híbrids endollables de gasolina han crescut un 37,6% a escala estatal.
Aquesta tendència es deu a la preferència dels compradors pels models més actuals. Segons ha destacat la patronal Faconauto: "L'impul d'aquest mercat està en els vehicles fins a 5 anys... són els més competitius i els que més busca ara el comprador perquè ofereixen aquest equilibri entre un preu més ajustat, eficiència, tecnologia i equipament". De fet, els vehicles de menys d'un any han estat dels pocs segments que s'han salvat de la caiguda general de l'abril, amb una pujada del 27%.
La necessitat de renovar el parc
La situació del mercat d'usats continua reflectint un parc automobilístic envellit. Tot i que els models de més de 15 anys van registrar un lleuger repunt de l'1,1% a l'abril, el sector alerta que aquests vehicles encara concentren quatre de cada deu operacions. Les patronals insisteixen en la urgència de plans d'ajuda per a la compra de vehicles elèctrics i híbrids d'ocasió per incentivar la retirada dels cotxes més contaminants i millorar la seguretat viària, tal com estableix la Llei de Mobilitat Sostenible.
