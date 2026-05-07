La Renda 2025 a Girona registra 119.867 declaracions presentades i un increment del 12% respecte a l'any anterior
Catalunya registra 1.335.681 declaracions de la Renda en el primer mes, un 8,29% més que l'any anterior, amb devolucions pendents de 857 milions d'euros.
La campanya de la Renda 2025 a la demarcació de Girona ha començat amb un increment notable de l'activitat en comparació amb l'exercici anterior. Durant el primer mes, s'han presentat un total de 119.867 declaracions, xifra que representa un creixement del 12,04% respecte a les mateixes dates de l'any passat. D'aquest volum de presentacions, s'han comptabilitzat 85.152 sol·licituds de devolució, les quals sumen un import global de 73,787 milions d'euros a retornar als contribuents gironins. Pel que fa a les devolucions que ja s'han fet efectives, l'Agència Tributària ha abonat fins al moment 58.679 pagaments. Aquestes operacions han suposat el retorn real de 42,186 milions d'euros a la província durant aquest primer mes de campanya.
En l'àmbit de tot Catalunya, la dinàmica de creixement es manté constant. Al llarg del primer mes, s'han registrat un total d'1.335.681 declaracions, dada que representa una pujada del 8,29% en comparació amb l'exercici anterior. La gran part d'aquests tràmits, concretament 939.119, són peticions de devolució, la qual cosa comportarà que l'Estat hagi de retornar un import global de 857,036 milions d'euros als ciutadans de Catalunya. D’aquest total, l'Agència Tributària ja ha fet efectius 650.289 pagaments a la comunitat, retornant un total de 478,171 milions d'euros als contribuents catalans. La demarcació de Barcelona concentra la major part de les declaracions, amb més d’1 milió de presentacions.
El volum de presentacions a Catalunya se situa clarament per sobre de la mitjana del total nacional, que creix a un ritme del 4,94% amb un total de 7.978.391 declaracions enviades durant els primers 30 dies de la campanya. Del total, 6,3 milions de sol·licituds són de devolució, que sumen un valor de 5.418,919 milions d'euros. I, de moment, ja s’han retornat 3.147 milions d’euros.
