Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florscontenidors Gironahantaviruscrim Saltvaga educadores infantilsNestlé GironaSpar Girona
instagramlinkedin

Gelati Dino obre dos nous establiments

L’empresa de gelats artesans italians amb seu a Empuriabrava disposa de 38 punts de venda

L’interior de la gelateria de Cambrils, una de les noves obertures.

L’interior de la gelateria de Cambrils, una de les noves obertures. / Gelati Dino

Redacció

Redacció

Girona

Gelati Dino continua la seva expansió i es prepara per a la temporada d’estiu amb l’obertura, aquest mes d’abril, de dos nous locals i la renovació d’un tercer, un a Cambrils i dos a Barcelona, als barris del Born i Sants. Amb aquests, l’empresa de gelats artesans italians amb seu a Empuriabrava, disposa ara mateix de 38 punts de venda, entre locals propis i franquícies, repartits en 4 països: Espanya, França, Marroc i Qatar. Els nous establiments que han entrat en funcionament aquest mes d’abril a Cambrils i Barcelona, han generat 28 llocs de treball. Continuar creixent arreu de les zones del litoral català és un dels objectius del grup, que l’any 2025 va facturar 14 milions d’euros.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents