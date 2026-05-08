Gelati Dino obre dos nous establiments
L’empresa de gelats artesans italians amb seu a Empuriabrava disposa de 38 punts de venda
Gelati Dino continua la seva expansió i es prepara per a la temporada d’estiu amb l’obertura, aquest mes d’abril, de dos nous locals i la renovació d’un tercer, un a Cambrils i dos a Barcelona, als barris del Born i Sants. Amb aquests, l’empresa de gelats artesans italians amb seu a Empuriabrava, disposa ara mateix de 38 punts de venda, entre locals propis i franquícies, repartits en 4 països: Espanya, França, Marroc i Qatar. Els nous establiments que han entrat en funcionament aquest mes d’abril a Cambrils i Barcelona, han generat 28 llocs de treball. Continuar creixent arreu de les zones del litoral català és un dels objectius del grup, que l’any 2025 va facturar 14 milions d’euros.
