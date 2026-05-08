Treballadors de Nora denuncien a Girona l'acomiadament d'un company per denunciar irregularitats
La mobilització ha coincidit amb l'acte de conciliació entre empresa i sindicat que ha acabat sense acord
Desenes de treballadors de l'empresa pública Nora S.A dedicada a la recollida de residus s'han concentrat aquest divendres davant de la seu de la Generalitat a Girona per denunciar l'acomiadament d'un treballador, després que hagués destapat presumptes "irregularitats internes" de l'empresa. Els empleats han donat suport al seu company i carreguen contra l'actitud de l'empresa. La protesta ha coincidit amb un acte de conciliació entre la direcció de Nora SA i el sindicat que, però, ha acabat sense acord. En aquest sentit, UGT lamenta que aquesta falta d'arribar a un pacte entre les dues parts "evidencia la manca de voluntat de resoldre el conflicte i allargar un procés que cada cop està més judicialitzat".
Des del sindicat denuncien que la direcció de Serveis Mediambientals de la Selva Nora SA -que està participada majoritàriament pel Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Blanes- "manté una dinàmica de persecució sindical i repressió contra les persones treballadores que denuncien possibles irregularitats", un fet que consideren inadmissible. En aquest sentit, UGT assegura que els representants legals dels treballadors i treballadores han detectat presumptes irregularitats en processos de selecció i promoció interna, pagament de plusos, control horari i ús de recursos públics, així com possibles vulneracions de drets laborals i de privacitat.
De fet, i a tall d'exemple, el sindicat remarca que l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha sancionat recentment Nora SA amb 600.000 euros per les represàlies contra una treballadora que va ser qui va denunciar algunes irregularitats internes. A banda, diverses resolucions judicials han conclòs -diu UGT- que algunes sancions imposades per l'empresa responien únicament a represàlies vinculades a l'activitat sindical i a les denúncies que havien tret a la llum.
Una moció a Tossa
Arran d'aquesta situació, el secretari general de UGT Comarques Gironines, Maxi Rica Munté, ha anunciat que el sindicat ha registrat una moció al ple de Tossa de Mar (Selva) per preguntar al govern municipal sobre la situació de Nora SA, atès que l'alcalde del municipi, Martí Pujals, és també president de l'empresa pública. Una moció que el sindicat traslladarà també al ple del Consell Comarcal de la Selva.
El secretari de Serveis a la Comunitat de la UGT, Lluís Lampurlanès, ha deixat clar que "no es pot tolerar que una empresa pública utilitzi expedients i acomiadaments per intentar silenciar delegats sindicals i treballadors que denuncien irregularitats". Lampurlanès també ha advertit que "la gravetat dels fets obliga les administracions implicades a donar explicacions públiques i assumir responsabilitats".
Finalment, des del sindicat han advertit que mantindran les mobilitzacions i el dret dels treballadors a denunciar les presumptes irregularitats.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida